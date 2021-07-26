Переселенець з Донеччини розмалював зупинку у волинському селі. ФОТО

У селі Колодеже Городищенської громади розмалювали автобусну зупинку. Орнамент вишиванки, колосся, маки, захід сонця, річка та ліс – такі прекрасні українські символи та краєвиди у вигляді малюнків тепер прикрашають споруду в центрі села.Перетворити зупинку на патріотичний об’єкт взявся художник-переселенець із Кураховогоразом із дружиною Ганною. Долучилися до цієї справи й місцеві мешканці – активна молодь, культпрацівники, депутаткаЗа дорученням голови Городищенської сільської ради, котра ініціювала творчий проєкт, роботу з “оживлення” зупинки організувала головна спеціалістка гуманітарного відділу Галина Бакош. Підготовчі роботи із відновлення об’єкта провів завідувач клубу с.Наталинта місцеві активісти.“Українці завжди вирізнялися створенням затишку і краси довкола себе, навіть якщо це стосується звичних речей. Ось так, власне, і із зупинкою в Колодежі. Тепер на ній і колосся, і маки, і блакить українського неба, і захід українського сонця. Словом, все, що тішить погляд українців. І нам надзвичайно приємно бути частиною цієї ініціативи. Також приємно, що в громаді є така соціально активна молодь, яка прагне змін і долучається до роботи”, – зазначив у коментарі, для котрого ці малярські роботи стали свого роду викликом, адже звик працювати із професійними фарбами, а тут – бюджетні водоемульсійні варіанти. Але, дивлячись на результат, можна з упевненістю сказати, що все вдалося.Над розмальовуванням зупинки в Колодежі активісти працювали протягом трьох днів.“Це не просто зупинка, це – витвір мистецтва. І все завдяки командному духу та взаєморозумінню. Приємно, що наша громада стала прихистком для таких талановитих людей. Уже чимало проєктів і благодійних акцій нам вдалося реалізувати разом із творчою сім’єю Яницьких. Щиро дякую за постійну підтримку. Як то кажуть “далі буде…”, бо ідей у нас ще багато”, – додає Галина Бакош.Сучасно, стильно та професійно. Пишаємося гарною роботою та висловлюємо вдячність за це усім причетним.