До коли деяким українцям потрібно вклеїти фото в паспорти-книжечки





Про це повідомляє



Зміна в строках вклеювання фото пов'язана з тим, що в Україні було скасовано карантин, запроваджений через пандемію COVID-19.



"Якщо вам виповнилося 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022 Вам необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на ID-картку", - повідомили у міністерстві.



Чи обов'язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку?



Як зазначили у Державній міграційній службі, законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів зразка 1994 року, тобто так званого паспорта-книжечки. Проте зараз отримати ID-картку можна за бажанням або коли необхідна заміна паспорта.



Коли паспорт-книжечку замінюють на ID-картку:



документ втрачено або викрадено;

паспорт пошкоджений (пошкоджено фото, порушена цілісність сторінок, неможливо прочитати написи тощо);

власник паспорта змінив прізвище або інші персональні дані;

якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років.



За всіх інших обставин випадків паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку винятково за бажанням власника документа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Громадянам України, яким виповнилось 25 та 45 років і які мають паспорт-книжечку, необхідно буде вклеїти фото в документ до 1 серпня поточного року.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.Зміна в строках вклеювання фото пов'язана з тим, що в Україні було скасовано карантин, запроваджений через пандемію COVID-19."Якщо вам виповнилося 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022 Вам необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на ID-картку", - повідомили у міністерстві.Як зазначили у Державній міграційній службі, законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів зразка 1994 року, тобто так званого паспорта-книжечки. Проте зараз отримати ID-картку можна за бажанням або коли необхідна заміна паспорта.документ втрачено або викрадено;паспорт пошкоджений (пошкоджено фото, порушена цілісність сторінок, неможливо прочитати написи тощо);власник паспорта змінив прізвище або інші персональні дані;якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років.За всіх інших обставин випадків паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку винятково за бажанням власника документа.

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