До коли деяким українцям потрібно вклеїти фото в паспорти-книжечки

До коли деяким українцям потрібно вклеїти фото в паспорти-книжечки
Громадянам України, яким виповнилось 25 та 45 років і які мають паспорт-книжечку, необхідно буде вклеїти фото в документ до 1 серпня поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

Зміна в строках вклеювання фото пов'язана з тим, що в Україні було скасовано карантин, запроваджений через пандемію COVID-19.

"Якщо вам виповнилося 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022 Вам необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на ID-картку", - повідомили у міністерстві.

Чи обов'язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку?

Як зазначили у Державній міграційній службі, законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів зразка 1994 року, тобто так званого паспорта-книжечки. Проте зараз отримати ID-картку можна за бажанням або коли необхідна заміна паспорта.

Коли паспорт-книжечку замінюють на ID-картку:

документ втрачено або викрадено;
паспорт пошкоджений (пошкоджено фото, порушена цілісність сторінок, неможливо прочитати написи тощо);
власник паспорта змінив прізвище або інші персональні дані;
якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років.

За всіх інших обставин випадків паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку винятково за бажанням власника документа.

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Теги: паспорт, терміни, Україна
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