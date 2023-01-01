У Луцьку в'яжуть найбільший в Україні прапор. ВІДЕО





Про це розповіла Ганна Карамишева-Борисенко.



Жінка каже: задум озвучила під час однієї із зустрічей жіночого клубу для переселенців. Її підтримали учасниці клубу.



До участі в акції приєднались жителі Харкова, Вінниці, Хмельницька, Маріуполя та Луцька, які зараз живуть на Волині. Хтось плете із власних ниток, хтось – розпускає на нитки речі жовто-блакитних кольорів.



"Я кажу: дивіться, якщо кожен клаптик зв’яже, зробить, це буде дуже символічно. Війна почалась взимку, і ми з вами сплетемо теплий прапор, зігріймо нашу Україну", – говорить жінка.



Переселенка з Маріуполя Юлія Крючкова, яка бере участь в акції, каже: в’язання – це можливість приєднатися до створення прапора і спосіб релаксації.



Шматочки розміром 20 на 20 сантиметрів можуть бути зв’язані гачком або спицями. Візерунок і відтінок кольору – не важливі, – говорить жінка.



Завершити в'язання жінки планують до Дня Незалежності.



Долучитися до в’язання можуть усі охочі, також можна приносити жовті й блакитні в’язальні нитки чи вироби цих кольорів. Також жителі інших міст можуть поштою надсилати готові в’язані жовто-блакитні шматочки прапору України, – каже Ганна Карамишева-Борисенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку розпочалась акція "Нитка єднання", у рамках якої організатори хочуть створити найбільший в Україні в’язаний жовто-блакитний прапор.Про це розповіла Суспільному авторка ідеї, керівниця громадської організації "Старт у Нове життя"Жінка каже: задум озвучила під час однієї із зустрічей жіночого клубу для переселенців. Її підтримали учасниці клубу.До участі в акції приєднались жителі Харкова, Вінниці, Хмельницька, Маріуполя та Луцька, які зараз живуть на Волині. Хтось плете із власних ниток, хтось – розпускає на нитки речі жовто-блакитних кольорів."Я кажу: дивіться, якщо кожен клаптик зв’яже, зробить, це буде дуже символічно. Війна почалась взимку, і ми з вами сплетемо теплий прапор, зігріймо нашу Україну", – говорить жінка.Переселенка з Маріуполя Юлія Крючкова, яка бере участь в акції, каже: в’язання – це можливість приєднатися до створення прапора і спосіб релаксації.Шматочки розміром 20 на 20 сантиметрів можуть бути зв’язані гачком або спицями. Візерунок і відтінок кольору – не важливі, – говорить жінка.Завершити в'язання жінки планують до Дня Незалежності.Долучитися до в’язання можуть усі охочі, також можна приносити жовті й блакитні в’язальні нитки чи вироби цих кольорів. Також жителі інших міст можуть поштою надсилати готові в’язані жовто-блакитні шматочки прапору України, – каже Ганна Карамишева-Борисенко.

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