У Луцьку в'яжуть найбільший в Україні прапор. ВІДЕО
Сьогодні, 11:03
У Луцьку розпочалась акція "Нитка єднання", у рамках якої організатори хочуть створити найбільший в Україні в’язаний жовто-блакитний прапор.
Про це розповіла Суспільному авторка ідеї, керівниця громадської організації "Старт у Нове життя" Ганна Карамишева-Борисенко.
Жінка каже: задум озвучила під час однієї із зустрічей жіночого клубу для переселенців. Її підтримали учасниці клубу.
До участі в акції приєднались жителі Харкова, Вінниці, Хмельницька, Маріуполя та Луцька, які зараз живуть на Волині. Хтось плете із власних ниток, хтось – розпускає на нитки речі жовто-блакитних кольорів.
"Я кажу: дивіться, якщо кожен клаптик зв’яже, зробить, це буде дуже символічно. Війна почалась взимку, і ми з вами сплетемо теплий прапор, зігріймо нашу Україну", – говорить жінка.
Переселенка з Маріуполя Юлія Крючкова, яка бере участь в акції, каже: в’язання – це можливість приєднатися до створення прапора і спосіб релаксації.
Шматочки розміром 20 на 20 сантиметрів можуть бути зв’язані гачком або спицями. Візерунок і відтінок кольору – не важливі, – говорить жінка.
Завершити в'язання жінки планують до Дня Незалежності.
Долучитися до в’язання можуть усі охочі, також можна приносити жовті й блакитні в’язальні нитки чи вироби цих кольорів. Також жителі інших міст можуть поштою надсилати готові в’язані жовто-блакитні шматочки прапору України, – каже Ганна Карамишева-Борисенко.
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Про це розповіла Суспільному авторка ідеї, керівниця громадської організації "Старт у Нове життя" Ганна Карамишева-Борисенко.
Жінка каже: задум озвучила під час однієї із зустрічей жіночого клубу для переселенців. Її підтримали учасниці клубу.
До участі в акції приєднались жителі Харкова, Вінниці, Хмельницька, Маріуполя та Луцька, які зараз живуть на Волині. Хтось плете із власних ниток, хтось – розпускає на нитки речі жовто-блакитних кольорів.
"Я кажу: дивіться, якщо кожен клаптик зв’яже, зробить, це буде дуже символічно. Війна почалась взимку, і ми з вами сплетемо теплий прапор, зігріймо нашу Україну", – говорить жінка.
Переселенка з Маріуполя Юлія Крючкова, яка бере участь в акції, каже: в’язання – це можливість приєднатися до створення прапора і спосіб релаксації.
Шматочки розміром 20 на 20 сантиметрів можуть бути зв’язані гачком або спицями. Візерунок і відтінок кольору – не важливі, – говорить жінка.
Завершити в'язання жінки планують до Дня Незалежності.
Долучитися до в’язання можуть усі охочі, також можна приносити жовті й блакитні в’язальні нитки чи вироби цих кольорів. Також жителі інших міст можуть поштою надсилати готові в’язані жовто-блакитні шматочки прапору України, – каже Ганна Карамишева-Борисенко.
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