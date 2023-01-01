Українські захисники «задвохсотили» пів тисячі окупантів, знищили 18 артсистем і 5 танків

Українські захисники «задвохсотили» пів тисячі окупантів, знищили 18 артсистем і 5 танків
Сили оборони України кожної хвилини мужньо захищають свою Батьківщину від російських окупантів. Минулої доби російська армія теж мала втрати на різних напрямках.

Про це йдеться на сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 237680 (+500) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4107 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 8026 (+7) од,
артилерійських систем – 4481 (+18) од,
РСЗВ – 681 (+1) од,
засоби ППО ‒ 425 (+0) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів - 310 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3820 (+13),
крилаті ракети ‒ 1273 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7044 (+8) од,
спеціальна техніка ‒ 666 (+2).
Дані уточнюються

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Теги: війна, росія, втрати
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