Працівники Луцькради за одноденний заробіток купили два авто для військових. ФОТО

Працівники Луцькради за одноденний заробіток купили два авто для військових. ФОТО
Працівники Луцької міської ради знову долучилися до допомоги силам оборони України та допомогли бійцям автівками.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Спільними зусиллями, а саме перерахуванням одноденного заробітку працівників Луцької міської ради, вдалося придбати та передати бійцям на фронт ще два позашляховики.

"Nissan поїде для потреб 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, КІА — для бійців Луцького прикордонного загону, який виконує бойові завдання на Сході", - написав міський голова.

З початку війни міська рада та наші комунальні підприємства, установи, заклади відправили на фронт понад 40 автомобілів, що придбані за власні кошти працівників.
Єдиною командою наближаємо перемогу!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські захисники «задвохсотили» пів тисячі окупантів, знищили 18 артсистем і 5 танків
Сьогодні, 09:41
Ситуація на фронті станом на ранок 16 липня
Сьогодні, 09:00
Працівники Луцькради за одноденний заробіток купили два авто для військових. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Волиняни привезли з Кубка України 11 медалей різного гатунку
Сьогодні, 07:33
У Луцьку злодійський тандем «обчистив» квартиру більше ніж на 300 тисяч
Сьогодні, 05:28
Схожі новини
Луцькі школярі організували ярмарок і зібрали гроші на антидронову рушницю для ЗСУ. ВІДЕО Луцькі школярі організували ярмарок і зібрали гроші на антидронову рушницю для ЗСУ. ВІДЕО
07 квітень, 21:34
ВНУ придбав для військових комплекси «Starlink» ВНУ придбав для військових комплекси «Starlink»
19 березень, 14:10
Лучанам роздавали продуктові набори. ВІДЕО Лучанам роздавали продуктові набори. ВІДЕО
01 жовтень, 2022, 02:17
Виробник «Байрактарів» оплатив відпочинок у Туреччині луцьким школярам-продавцям черешні Виробник «Байрактарів» оплатив відпочинок у Туреччині луцьким школярам-продавцям черешні
29 серпень, 2022, 21:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські захисники «задвохсотили» пів тисячі окупантів, знищили 18 артсистем і 5 танків
Сьогодні, 09:41
 0
«Ворог іде туди, де програє вчитель і священник». ІНТЕРВ‘Ю З РЕКТОРОМ ВНУ АНАТОЛІЄМ ЦЬОСЕМ
Сьогодні, 09:00
 0
Ситуація на фронті станом на ранок 16 липня
Сьогодні, 09:00
 0
Працівники Луцькради за одноденний заробіток купили два авто для військових. ФОТО
Сьогодні, 08:35
 0
Волиняни привезли з Кубка України 11 медалей різного гатунку
Сьогодні, 07:33
 0
Медіа
відео
1/8