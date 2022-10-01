Працівники Луцькради за одноденний заробіток купили два авто для військових. ФОТО

Працівники Луцької міської ради знову долучилися до допомоги силам оборони України та допомогли бійцям автівками.Про це повідомив Луцький міський головаСпільними зусиллями, а саме перерахуванням одноденного заробітку працівників Луцької міської ради, вдалося придбати та передати бійцям на фронт ще два позашляховики."Nissan поїде для потреб 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, КІА — для бійців Луцького прикордонного загону, який виконує бойові завдання на Сході", - написав міський голова.З початку війни міська рада та наші комунальні підприємства, установи, заклади відправили на фронт понад 40 автомобілів, що придбані за власні кошти працівників.Єдиною командою наближаємо перемогу!