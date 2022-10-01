Працівники Луцькради за одноденний заробіток купили два авто для військових. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Працівники Луцької міської ради знову долучилися до допомоги силам оборони України та допомогли бійцям автівками.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Спільними зусиллями, а саме перерахуванням одноденного заробітку працівників Луцької міської ради, вдалося придбати та передати бійцям на фронт ще два позашляховики.
"Nissan поїде для потреб 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, КІА — для бійців Луцького прикордонного загону, який виконує бойові завдання на Сході", - написав міський голова.
З початку війни міська рада та наші комунальні підприємства, установи, заклади відправили на фронт понад 40 автомобілів, що придбані за власні кошти працівників.
Єдиною командою наближаємо перемогу!
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Спільними зусиллями, а саме перерахуванням одноденного заробітку працівників Луцької міської ради, вдалося придбати та передати бійцям на фронт ще два позашляховики.
"Nissan поїде для потреб 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, КІА — для бійців Луцького прикордонного загону, який виконує бойові завдання на Сході", - написав міський голова.
З початку війни міська рада та наші комунальні підприємства, установи, заклади відправили на фронт понад 40 автомобілів, що придбані за власні кошти працівників.
Єдиною командою наближаємо перемогу!
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