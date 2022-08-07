Волиняни привезли з Кубка України 11 медалей різного гатунку

Волиняни привезли з Кубка України 11 медалей різного гатунку
Спортсмени, які на Кубка України з легкої атлетики представляли Волинську область, завоювали 11 медалей різного ґатунку.

Про це повідомляють у Федерації легкої атлетики України.

Змагання відбувалися 15 липня у Львові.

Так, “золоті” медалі завоювала скороходка Ольга Лук’янович, яка з результатом 51:10.47 завершила дистанцію 10000 м,

У бігу на 2000 м з/п найкращою була Іванна Потапчук (Кух), яка показала результат 6:46.32, а на дистанцію на 1000 метрів серед бігунів першим подолав волинянин Дмитро Якимович. На це спортсмену знадобилося 2:31.26 хвилини.

Також 1 місце у стрибках з жердиною зайняв Владислав Малихін з результатом 5.60м, а серед жінок у стрибках з жердиною кращою була Карина Вегнер, яка показала результат 3:40 м.

Треті місця на Кубку України зайняли волинські скороходи та бігуни. Так, на дистанції зі спортивної ходьби на 10000 м третім був Дмитро Медведюк (51:09.90), у бігу на 2000 м з/п Андрій Матюк фінішував з результатом 6:18.16.

На стометрівці “бронзові” медалі завоювали Давид Буслюк (11.45) та Анна Раковець (13.23), які є представниками ВНУ ім. Лесі Українки.

Також ми повідомляли раніше, що медалі у скарбничку збірної Волині поклали й метальники Ірина Климець (золото) та Євгеній Літвін (бронза).

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Теги: Волинь, спорт, легка атлетика
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