Волиняни привезли з Кубка України 11 медалей різного гатунку

Спортсмени, які на Кубка України з легкої атлетики представляли Волинську область, завоювали 11 медалей різного ґатунку.Про це повідомляють у Федерації легкої атлетики України.Змагання відбувалися 15 липня у Львові.Так, “золоті” медалі завоювала скороходка, яка з результатом 51:10.47 завершила дистанцію 10000 м,У бігу на 2000 м з/п найкращою була, яка показала результат 6:46.32, а на дистанцію на 1000 метрів серед бігунів першим подолав волинянин. На це спортсмену знадобилося 2:31.26 хвилини.Також 1 місце у стрибках з жердиною зайнявз результатом 5.60м, а серед жінок у стрибках з жердиною кращою була, яка показала результат 3:40 м.Треті місця на Кубку України зайняли волинські скороходи та бігуни. Так, на дистанції зі спортивної ходьби на 10000 м третім був(51:09.90), у бігу на 2000 м з/пфінішував з результатом 6:18.16.На стометрівці “бронзові” медалі завоювали(11.45) та(13.23), які є представниками ВНУ ім. Лесі Українки.Також ми повідомляли раніше, що медалі у скарбничку збірної Волині поклали й метальники Ірина Климець (золото) та Євгеній Літвін (бронза).