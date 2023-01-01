У Великій Британії пройшли підготовку 18 тисяч українських воїнів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:42
У межах програми Op Interflex, яку очолює Велика Британія, вже підготували 18 тисяч українських піхотинців-новобранців.
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії, яке оприлюднило відео, - пише Радіо Свобода.
«Op Interflex, запущений 26 червня 2022 року, навчає українців, як виживати та бути смертоносними у боротьбі з незаконним вторгненням на їхню батьківщину», — підкреслило британське Міноборони.
Операція Interflex — це програма підготовки українських військових за стандартами Королівських збройних сил Великої Британії. Навчання фінансується Лондоном в межах загальної підтримки України.
Крім Великої Британії, військових інструкторів надали й інші країни: Данія, Швеція, Канада, Австралія, Норвегія, Румунія, Нова Зеландія, Литва, Фінляндія, Нідерланди та інші. З британської сторони в операції бере участь не менш як 750 військових.
Відповідну програму підготовки українських солдатів запропонував ще в червні 2022 року тодішній прем'єр-міністр Борис Джонсон. Він анонсував, що в межах програми тренуватимуть до 10 тисяч українських бійців кожні 120 днів. Згодом програму розширили: тривалість навчання збільшилася із трьох до п'яти тижнів, щоб дозволити зосередитися на підготовці до окопної війни, бойових дій у міських умовах, операцій із використанням транспорту.
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії, яке оприлюднило відео, - пише Радіо Свобода.
«Op Interflex, запущений 26 червня 2022 року, навчає українців, як виживати та бути смертоносними у боротьбі з незаконним вторгненням на їхню батьківщину», — підкреслило британське Міноборони.
Операція Interflex — це програма підготовки українських військових за стандартами Королівських збройних сил Великої Британії. Навчання фінансується Лондоном в межах загальної підтримки України.
Крім Великої Британії, військових інструкторів надали й інші країни: Данія, Швеція, Канада, Австралія, Норвегія, Румунія, Нова Зеландія, Литва, Фінляндія, Нідерланди та інші. З британської сторони в операції бере участь не менш як 750 військових.
Відповідну програму підготовки українських солдатів запропонував ще в червні 2022 року тодішній прем'єр-міністр Борис Джонсон. Він анонсував, що в межах програми тренуватимуть до 10 тисяч українських бійців кожні 120 днів. Згодом програму розширили: тривалість навчання збільшилася із трьох до п'яти тижнів, щоб дозволити зосередитися на підготовці до окопної війни, бойових дій у міських умовах, операцій із використанням транспорту.
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