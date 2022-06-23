На Херсонщині партизан знищив 6 окупантів і пошкодив 2 вантажівки
Сьогодні, 01:15
Рух спротиву АТЕШ здійснив вдалий напад на російських загарбників на окупованій частині Херсонщини.
Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на ТГ-канал Спротив.
Повідомляється, що учасник руху здійснив диверсію в селі Великі Копані Херсонської області.
"Метою цієї диверсії була автомобільна техніка окупантів. Активіст організував вибух поблизу цієї техніки, в результаті чого було ліквідовано шістьох російських військовослужбовців і пошкоджено дві військові вантажівки. Рух спротиву АТЕШ заявляє, що продовжить свою боротьбу до останнього окупанта, і закликає всіх брати участь в операції зі знищення ворога", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на ТГ-канал Спротив.
Повідомляється, що учасник руху здійснив диверсію в селі Великі Копані Херсонської області.
"Метою цієї диверсії була автомобільна техніка окупантів. Активіст організував вибух поблизу цієї техніки, в результаті чого було ліквідовано шістьох російських військовослужбовців і пошкоджено дві військові вантажівки. Рух спротиву АТЕШ заявляє, що продовжить свою боротьбу до останнього окупанта, і закликає всіх брати участь в операції зі знищення ворога", - йдеться у повідомленні.
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