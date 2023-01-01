Добрі новини від ВолиньPost за 15 липня

Українці й українки продовжують боротися за незалежність. Зрештою ми обов'язково здолаємо темряву і доведемо, що світло завжди перемагає!Традиційно завершуємо суботу добіркою Добрих новин від ВолиньPost. Зокрема, сьогодні, 15 липня ми писали про таке:Найбільший одноразовий пакет військової допомоги, який включає 100 броньованих машин із запасів болгарської поліції, в основному транспортні машини піхоти, був відправлений в Україну, що стало першим офіційним рішенням Софії допомогти Києву важкою технікою.Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №7029, який декларує своєю метою спрощення управління багатоквартирними будинкамиУ суботу, 15 липня, о 19.00 на Площі Героїв Майдану відбувся концерт гурту «ТНМК».Сили оборони України за минулу добу, 14 липня, ліквідували ще 590 російських окупантів. Загалом за час повномасштабної війни проти України росія втратила приблизно 237 180 своїх солдатів.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Також російські війська втрачають на війні техніку:• танки — 4102 (+5 за вчора);• бойові броньовані машини — 8019 (+11);• артилерійські системи — 4463 (+14);• реактивні системи залпового вогню — 680;• засоби протиповітряної оборони — 425 (+2);• літаки — 315;• гелікоптери — 310;• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 3807 (+24);• крилаті ракети — 1273;• кораблі й катери — 18;• автомобільну техніку й автоцистерни — 7036 (+17);• спеціальну техніку — 664 (+2).Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.У суботу, 15 липня, із Сум до Києва вирушив перший евакуаційний потяг.В університетах Волині тривають творчі конкурси й співбесіди. Також продовжується реєстрація електронних кабінетів вступників, яка розпочалася із 1 липня.В обласному центрі Волині організували екологічну толоку на берегах місцевої річки.Республіка Корея збільшить у 2023 році обсяги військової та гуманітарної допомоги, що надається Україні, заявив президент Кореї Юн Сок Йоль.У 100 бригаді територіальної оборони Волині разом із бійцями військову службу несе тримісячне цуценя Нік.