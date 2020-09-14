Волинська метальниця стала найкращою на Кубку України. ФОТО, ВІДЕО

Волинська метальниця стала найкращою на Кубку України. ФОТО, ВІДЕО
Метальники, які представляли на всеукраїнському рівні Волинську область, показали хороший результат на Кубку України.

Кубок України з легкої атлетики відбувався у Львові 15 липня.

Так, відома в Україні та світі волинянка Ірина Климець зайняла перше місце у метанні молоту серед жінок. Волинська «Валькірія» показала результат 67,29 метра і з великим відривом від конкуренток забезпечила собі перемогу.

Варто зазначити, що Світлана Удод з Києва, яка зайняла друге місце, показала результат 58,50, а представниця Донеччини Римма Філімошкіна, яка зайняла третє місце, метнула молот на відстань 49,66 метра.

Також хорошого результату досягнув 18 річний волинянин Євгеній Літвін, який показав третій результат, метнувши молот на дистанцію 52,04 метра.

Тренарами метальників є Роман Черкашин та Ярослав Чмир.

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Теги: Климець, спорт, метання
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