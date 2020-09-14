Волинська метальниця стала найкращою на Кубку України. ФОТО, ВІДЕО

Метальники, які представляли на всеукраїнському рівні Волинську область, показали хороший результат на Кубку України.Кубок України з легкої атлетики відбувався у Львові 15 липня.Так, відома в Україні та світі волинянказайняла перше місце у метанні молоту серед жінок. Волинська «Валькірія» показала результат 67,29 метра і з великим відривом від конкуренток забезпечила собі перемогу.Варто зазначити, щоз Києва, яка зайняла друге місце, показала результат 58,50, а представниця Донеччини, яка зайняла третє місце, метнула молот на відстань 49,66 метра.Також хорошого результату досягнув 18 річний волинянин, який показав третій результат, метнувши молот на дистанцію 52,04 метра.Тренарами метальників є Роман Черкашин та Ярослав Чмир.