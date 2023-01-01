На Волині ледь не потонула 6-річна дівчинка

На Волині ледь не потонула 6-річна дівчинка
У селі Соловичі Ковельського району ледь не втопилася дитина.

Зі слів очевидців, 6-річна дівчинка купалася в озері Величі, коли раптом почала тонути, - пише ІА Волинські новини.

Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики швидкої оперативно доправили дитину в Ковельське МТМО.

Дитина у свідомості, попередньо, у неї діагностували судомний синдром.

Обставини наразі не відомі, але інцидент стався в присутності батька.

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Теги: Волинь, вода
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