На Волині ледь не потонула 6-річна дівчинка
Сьогодні, 21:42
У селі Соловичі Ковельського району ледь не втопилася дитина.
Зі слів очевидців, 6-річна дівчинка купалася в озері Величі, коли раптом почала тонути, - пише ІА Волинські новини.
Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики швидкої оперативно доправили дитину в Ковельське МТМО.
Дитина у свідомості, попередньо, у неї діагностували судомний синдром.
Обставини наразі не відомі, але інцидент стався в присутності батька.
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Зі слів очевидців, 6-річна дівчинка купалася в озері Величі, коли раптом почала тонути, - пише ІА Волинські новини.
Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики швидкої оперативно доправили дитину в Ковельське МТМО.
Дитина у свідомості, попередньо, у неї діагностували судомний синдром.
Обставини наразі не відомі, але інцидент стався в присутності батька.
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