На Волині авто влетіло в зупинку, 4 людей госпіталізували, – ЗМІ

На Волині авто влетіло в зупинку, 4 людей госпіталізували, – ЗМІ
На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими у селі Згорани Ковельського району.

Про це повідомляє ІА "Конкурент".

Аварія сталася сьогодні, 15 липня. За словами очевидців, водій хотів обігнати іншу автівку в той момент, коли вона провертала до магазину, і від удару машина влетіла на величезній швидкості у зупинку. Внаслідок ДТП постраждали п'ятеро людей, проте один з них відмовився від госпіталізації.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на виклик виїхали дві бригади медиків, чотирьох людей госпіталізували.

У всіх постраждалих виявили забої, в однієї з дівчат – закрита черепно-мозкова травма.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Згорани, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині ледь не потонула 6-річна дівчинка
Сьогодні, 21:42
У Свято-Троїцькому соборі Луцька спростували відмову відспівувати воїна Андрія Коробка
Сьогодні, 21:08
На Волині авто влетіло в зупинку, 4 людей госпіталізували, – ЗМІ
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 16 липня
Сьогодні, 20:00
Ситуація на фронті станом на вечір 15 липня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 19:29
Схожі новини
На Волині водій заснув за кермом і спричинив аварію На Волині водій заснув за кермом і спричинив аварію
17 червень, 17:33
У ДТП на Волині загинули троє військових та травмувався директор лісового коледжу. ОНОВЛЕНО У ДТП на Волині загинули троє військових та травмувався директор лісового коледжу. ОНОВЛЕНО
01 червень, 10:22
У місті на Волині зіткнулися мотоцикл і автівка, мотоцикліст у важкому стані У місті на Волині зіткнулися мотоцикл і автівка, мотоцикліст у важкому стані
09 травень, 19:20
На Волині BMW злетіла в канаву. ФОТО На Волині BMW злетіла в канаву. ФОТО
06 квітень, 16:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині ледь не потонула 6-річна дівчинка
Сьогодні, 21:42
 0
У Свято-Троїцькому соборі Луцька спростували відмову відспівувати воїна Андрія Коробка
Сьогодні, 21:08
 0
На Волині авто влетіло в зупинку, 4 людей госпіталізували, – ЗМІ
Сьогодні, 20:35
 0
Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 16 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Ситуація на фронті станом на вечір 15 липня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 19:29
 0
Медіа
відео
1/8