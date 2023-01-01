На Волині авто влетіло в зупинку, 4 людей госпіталізували, – ЗМІ
Сьогодні, 20:35
На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими у селі Згорани Ковельського району.
Про це повідомляє ІА "Конкурент".
Аварія сталася сьогодні, 15 липня. За словами очевидців, водій хотів обігнати іншу автівку в той момент, коли вона провертала до магазину, і від удару машина влетіла на величезній швидкості у зупинку. Внаслідок ДТП постраждали п'ятеро людей, проте один з них відмовився від госпіталізації.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на виклик виїхали дві бригади медиків, чотирьох людей госпіталізували.
У всіх постраждалих виявили забої, в однієї з дівчат – закрита черепно-мозкова травма.
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Про це повідомляє ІА "Конкурент".
Аварія сталася сьогодні, 15 липня. За словами очевидців, водій хотів обігнати іншу автівку в той момент, коли вона провертала до магазину, і від удару машина влетіла на величезній швидкості у зупинку. Внаслідок ДТП постраждали п'ятеро людей, проте один з них відмовився від госпіталізації.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на виклик виїхали дві бригади медиків, чотирьох людей госпіталізували.
У всіх постраждалих виявили забої, в однієї з дівчат – закрита черепно-мозкова травма.
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