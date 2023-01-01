На Волині авто влетіло в зупинку, 4 людей госпіталізували, – ЗМІ





Про це повідомляє



Аварія сталася сьогодні, 15 липня. За словами очевидців, водій хотів обігнати іншу автівку в той момент, коли вона провертала до магазину, і від удару машина влетіла на величезній швидкості у зупинку. Внаслідок ДТП постраждали п'ятеро людей, проте один з них відмовився від госпіталізації.



Як повідомили



У всіх постраждалих виявили забої, в однієї з дівчат – закрита черепно-мозкова травма.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими у селі Згорани Ковельського району.Про це повідомляє ІА "Конкурент" Аварія сталася сьогодні, 15 липня. За словами очевидців, водій хотів обігнати іншу автівку в той момент, коли вона провертала до магазину, і від удару машина влетіла на величезній швидкості у зупинку. Внаслідок ДТП постраждали п'ятеро людей, проте один з них відмовився від госпіталізації.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на виклик виїхали дві бригади медиків, чотирьох людей госпіталізували.У всіх постраждалих виявили забої, в однієї з дівчат – закрита черепно-мозкова травма.

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