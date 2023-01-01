У Свято-Троїцькому соборі Луцька спростували відмову відспівувати воїна Андрія Коробка
Сьогодні, 21:08
Пресслужба Волинської єпархії ПЦУ стверджує, що луцький кафедральний собор Святої Трійці не відмовлявся відправити чин похорону спочилого захисника.
14 липня в обласному центрі рідні та знайомі військовослужбовця Андрія Коробка, який відійшов у вічність нібито через серцеву недостатність, на знак протесту перекривали дорогу, вимагаючи повторної експертизи для визначення справжньої причини смерті.
Також матір загиблого воїна зазначала: «Поховати його ми мали теж сьогодні, але не на Алеї слави, бо нам відмовили, собор теж відмовився його відспівувати, бо він, нібито, не Герой. А те, скільки літ він воював, всім байдуже».
Декан собору протоієрей Микола Нецькар, до якого звернулася за роз’ясненням церковна пресслужба, розповів, що цього дня в храмі мав відбутися похорон захисника, до нього готувалися й навіть Божественну літургію було розпочато трохи раніше, щоби відспівування пройшло вчасно й належно. Проте тіло воїна так і не привезли. Душпастир стверджує, що ніхто з рідних не звертався в собор щодо чину поховання в кафедральному храмі, тож звинувачення у відмові відспівувати засмучують і є несправедливими.
Слід взяти до уваги, що похорон воїнів за відповідним протоколом, коли він супроводжується військовою вартою, оркестром тощо організовує не церква, а місцева влада та військове командування. У соборі ж завжди з любов’ю і повагою ставляться до українських захисників (загиблих під час бойових дій чи внаслідок хвороби, інших причин), їхніх рідних і завжди стараються провести відспівування належним чином навіть за несприятливих обставин.
Також у Волинській єпархії ПЦУ висловили щирі співчуття рідним і близьким воїна Андрія Коробка: "Вічна йому пам’ять і Царство небесне. Хай спочиває з Богом".
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14 липня в обласному центрі рідні та знайомі військовослужбовця Андрія Коробка, який відійшов у вічність нібито через серцеву недостатність, на знак протесту перекривали дорогу, вимагаючи повторної експертизи для визначення справжньої причини смерті.
Також матір загиблого воїна зазначала: «Поховати його ми мали теж сьогодні, але не на Алеї слави, бо нам відмовили, собор теж відмовився його відспівувати, бо він, нібито, не Герой. А те, скільки літ він воював, всім байдуже».
Декан собору протоієрей Микола Нецькар, до якого звернулася за роз’ясненням церковна пресслужба, розповів, що цього дня в храмі мав відбутися похорон захисника, до нього готувалися й навіть Божественну літургію було розпочато трохи раніше, щоби відспівування пройшло вчасно й належно. Проте тіло воїна так і не привезли. Душпастир стверджує, що ніхто з рідних не звертався в собор щодо чину поховання в кафедральному храмі, тож звинувачення у відмові відспівувати засмучують і є несправедливими.
Слід взяти до уваги, що похорон воїнів за відповідним протоколом, коли він супроводжується військовою вартою, оркестром тощо організовує не церква, а місцева влада та військове командування. У соборі ж завжди з любов’ю і повагою ставляться до українських захисників (загиблих під час бойових дій чи внаслідок хвороби, інших причин), їхніх рідних і завжди стараються провести відспівування належним чином навіть за несприятливих обставин.
Також у Волинській єпархії ПЦУ висловили щирі співчуття рідним і близьким воїна Андрія Коробка: "Вічна йому пам’ять і Царство небесне. Хай спочиває з Богом".
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