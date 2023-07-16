Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 16 липня

Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 16 липня
Ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Вітер південно-східний та південний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 17-19°, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки 29-31°.

Народний прогноз погоди: У народі цей день називається Маків, і з давніх часів вважається нещасливим. У цей день краще бути обережним і не починати ніякої справи. До цього часу повністю зріє і лісова, і садова суниця. У цей день наші пращури спостерігали за комарами і мошкою: якщо вони в'ються колами, хороша погода гарантована на найближчі семеро діб.

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Теги: Волинь, погода
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