Мінусують ворогів: мінометники 14 ОМБр показали свою роботу. ВІДЕО





На сторінці підрозділу оприлюднили відео роботи князівських мінометників.



"Міна! Ще міна! Так мило звучить професійна робота Князівських мінометників, яка мінусує ворогів. Кожен мінометний постріл наближає нас до Перемоги!" - йдеться у дописі до відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці 14 ОМБР імені князя Романа Великого боронять Україну на різних ділянках фронту. Не зважаючи на напрямок волинські воїни достойно борються з ворогом.На сторінці підрозділу оприлюднили відео роботи князівських мінометників."Міна! Ще міна! Так мило звучить професійна робота Князівських мінометників, яка мінусує ворогів. Кожен мінометний постріл наближає нас до Перемоги!" - йдеться у дописі до відео.

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