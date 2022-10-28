Мінусують ворогів: мінометники 14 ОМБр показали свою роботу. ВІДЕО
Сьогодні, 22:57
Військовослужбовці 14 ОМБР імені князя Романа Великого боронять Україну на різних ділянках фронту. Не зважаючи на напрямок волинські воїни достойно борються з ворогом.
На сторінці підрозділу оприлюднили відео роботи князівських мінометників.
"Міна! Ще міна! Так мило звучить професійна робота Князівських мінометників, яка мінусує ворогів. Кожен мінометний постріл наближає нас до Перемоги!" - йдеться у дописі до відео.
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На сторінці підрозділу оприлюднили відео роботи князівських мінометників.
"Міна! Ще міна! Так мило звучить професійна робота Князівських мінометників, яка мінусує ворогів. Кожен мінометний постріл наближає нас до Перемоги!" - йдеться у дописі до відео.
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