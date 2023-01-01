На «Устилузі» службовий пес знайшов у молодика канабіс. ФОТО

На посту "Устилуг" митники перешкодили волинянину, який намагався перемістити через кордон речовину рослинного походження темно-зеленого кольору, схожу на особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс.Про це повідомляє Волинська митниця.У цій справі викрити молодика, який виїжджав з України "зеленим коридором", вчергове допоміг службовий собака митниці. Він спрацював як на самого чоловіка, так і на його супроводжувальний багаж. Під час митного огляду з кишені штанів громадянина та з наплічника вилучили три пластмасові ємності, в яких загалом було спаковано 44,65 грам речовини. ЇЇ передали на експертизу.Затим до правоохоронців скерували повідомлення про протиправне діяння, попередньо кваліфіковане за ознаками ст. 305 Кримінального кодексу України "контрабанда наркотичних засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю". Наразі слідчі встановлюють всі обставини незаконного переміщення наркотичного засобу.