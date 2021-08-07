У Луцьку злодійський тандем «обчистив» квартиру більше ніж на 300 тисяч





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, - пише



У матеріалах справи вказано про шість епізодів квартирних крадіжок, які трапилися з 16 по 23 лютого 2021 року. Двоє раніше судимих чоловіків Микола Ч. та Роман Д. підбирали ключі та проникали до квартир, звідки крали гроші, невелику побутову техніку, золоті прикраси та інші цінні речі. Загальна сума збитків становила 317 тисяч 262 гривні.



Їхні дії кваліфікували за ч.3 ст.185 КК України. Крадії визнали свою вину по усіх епізодах.



Суд призначив їм покарання у виді чотирьох років позбавлення волі кожному. До вироку одного з крадіїв суд додав рік та шість місяців раніше невідбутого покарання. Також представники Феміди задовольнили цивільні позови потерпілих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині судили двох чоловіків, які обкрадали квартири. Загалом їм вдалося винести речей на 300 тисяч гривень. Обоє вони потрапили за ґрати.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, - пише ІА Волинські новини. У матеріалах справи вказано про шість епізодів квартирних крадіжок, які трапилися з 16 по 23 лютого 2021 року. Двоє раніше судимих чоловіків Микола Ч. та Роман Д. підбирали ключі та проникали до квартир, звідки крали гроші, невелику побутову техніку, золоті прикраси та інші цінні речі. Загальна сума збитків становила 317 тисяч 262 гривні.Їхні дії кваліфікували за ч.3 ст.185 КК України. Крадії визнали свою вину по усіх епізодах.Суд призначив їм покарання у виді чотирьох років позбавлення волі кожному. До вироку одного з крадіїв суд додав рік та шість місяців раніше невідбутого покарання. Також представники Феміди задовольнили цивільні позови потерпілих.

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