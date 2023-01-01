Ситуація на фронті станом на ранок 16 липня

Ввечері, 15 липня російська федерація здійснила чергову атаку на Україну з використанням зенітних керованих ракет. Інформація про наслідки цього теракту наразі оновлюється.Протягом доби 15 липня Росія випустила 2х іранських БПЛА Shahed, 2х крилаті ракети Х-22 та 2х зенітні керовані ракети. ППО Сил оборони України перехопила 2х БПЛА.Крім того, ворог завдав 40х авіаударів та 46х атак MLRS.Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по Україні залишається високою.Основні зусилля противник зосереджує на сокирах Куп'янська, Лимана, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а протягом доби 15 липня відбулися 39-х бойових дій.Волинь та Полісся сокири: без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Деякі підрозділи Збройних Сил Республіки Білорусь продовжують завдання в районах, що межують з Україною.Сокири Сіверщини та Слобожанщини: противник продовжує підтримувати військову присутність. Впродовж доби 15 липня окупанти завдали авіаудари по околицях Вольфине (Сумська область) та Устинівка (Харківська область). Противник обстріляв з мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів, зокрема Карповичі, Залізний Туман (Чернігівська область), Бояро-Лежачі, Білокопитове, Прохрес (Сумська область), Сотницький Козачок, Козача Лопань, Ветеринарне, Красне (Харківська область).Куп'янська вісь: українські війська стоять на місці. Протягом доби 15 липня противник провів невдалі наступ на південь від Новоселівського (Луганська область). Окупанти завдали авіаудару по тому ж району. Під артилерійський та мінометний обстріл потрапили Дворічна, Красне Перше, Колодязне, Западне, Новомлинськ, Кислівка, Берестове (Харківська область).Вісь Лимана: протягом доби 15 липня противник провів невдалі наступ на схід від Веселе (Донецька область). Окупанти завдали авіаудари по околицях Невське, Білогорівка (Луганська область), Спірне, Веселе, Івано-Дарівка, Федорівка та Роздолівка (Донецька область). Обстріляні з артилерії селища Невське, Білогорівка (Луганська область), Верхньокам'янське, Торське, Спірне, Роздолівка (Донецька область).Вісь Бахмут: українські захисники успішно відбили всі атаки ворога на південний захід від Андріївки (Донецька область). Противник завдав авіаударів поблизу Костянтинівки та Диліївки (Донецька область). Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед яких Маркове, Хромове, Диліївка, Васюківка, Північне (Донецька область).Вісь Авдіївки: ворог провів невдалі наступ у околицяхПервомайського та завдав авіаудару поблизу Нью-Йорка (Донецька область). Водночас противник обстріляв понад 15 населених пунктів, зокрема Невельське, Первомайське, Степове, Северне, Авдіївка (Донецька область).Вісь Мар'їнки: Сили оборони України продовжують стримувати російський наступ у околицях Мар'їнки. Ворог також завдав авіаудару там. Окупанти обстріляли понад 10 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Мар'їнка, Катеринівка, Георгіївка (Донецька область).Шахтарське вісь: ворог провів невдалі наступ у околицях Новомихайлівки та завдав авіаудари по околицях Благодатне, Макарівки та Рівнополя (Донецька область). Окупанти обстріляли населені пункти Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Благодатне.Запорізька та Херсонська сокири: головні зусилля противник зосереджує на запобіганні подальшого проступу українських військ Російські сили завдали авіаудару по околицях Микільського (Херсонська область). Окупанти обстріляли понад 25 населених пунктів: Левадне, Новодарівка, Гуляйполе (Запорізька область), Іванівка, Куцуруб (Миколаївська область), Дніпровське, Золота-Балка, Молодіжне, Ромашкове, Кізомись (Херсонська область), місто Херсон.Водночас Сили оборони України продовжують проводити наступальну операцію по сокирах Мелітополя та Бердянської, закріплюючи позиції, стріляючи з артилерії для ураження визначених ворожих цілей та ведіть контрбатарейний вогонь.Протягом доби 15 липня Повітряні сили України завдали 9х авіаударів по зосередженням військ противника. Також протягом доби 15 липня українські захисники перехопили 7х розвідувальних БПЛА.Протягом доби 15 липня українські ракетно-артилерійські війська уразили 2 склади боєприпасів, 5 артилерійських систем по вогневих позиціях, 4 з концентрації військ, 4 електронні станції бойових дій, 2 системи ППО та 3 з інших важливих цілей противника