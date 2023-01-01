Волинянин отримав опіки голови через пожежу в гаражі
Сьогодні, 10:22
Минулої доби рятувальники ліквідували 4 пожежі, що трапилися на Волині.
15 липня пожежі зафіксовані у Луцькому, Камінь-Каширському і Ковельському районах, - про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.
Минулої доби рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони ліквідували пожежі в господарських будівлях в с. Дідичі Луцького району та с. Нуйно Камінь-Каширського району.
Наприкінці доби трапилася пожежа в цегляному гаражі на вулиці Театральній в Ковелі. Силами рятувальників 4 та 19 ДПРЧ горіння локалізоване о 23:57, ліквідоване - о 00:16.
Під час пожежі власник отримав термічний опік тім’янистої ділянки голови (близько 1%). Чоловік від госпіталізації відмовився.
Імовірно, пожежа спричинена коротким замиканням електромережі.
Рятувальники 4 ДПРЧ працювали також на вулиці Грабовського у Ковелі. О 17:51 до служби 101 надійшло повідомлення, що там горить сміття та чагарники на відкритій території. Пожежа ліквідована.
Імовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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15 липня пожежі зафіксовані у Луцькому, Камінь-Каширському і Ковельському районах, - про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.
Минулої доби рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони ліквідували пожежі в господарських будівлях в с. Дідичі Луцького району та с. Нуйно Камінь-Каширського району.
Наприкінці доби трапилася пожежа в цегляному гаражі на вулиці Театральній в Ковелі. Силами рятувальників 4 та 19 ДПРЧ горіння локалізоване о 23:57, ліквідоване - о 00:16.
Під час пожежі власник отримав термічний опік тім’янистої ділянки голови (близько 1%). Чоловік від госпіталізації відмовився.
Імовірно, пожежа спричинена коротким замиканням електромережі.
Рятувальники 4 ДПРЧ працювали також на вулиці Грабовського у Ковелі. О 17:51 до служби 101 надійшло повідомлення, що там горить сміття та чагарники на відкритій території. Пожежа ліквідована.
Імовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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