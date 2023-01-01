Волинянин отримав опіки голови через пожежу в гаражі

Минулої доби рятувальники ліквідували 4 пожежі, що трапилися на Волині.15 липня пожежі зафіксовані у Луцькому, Камінь-Каширському і Ковельському районах, - про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.Минулої доби рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони ліквідували пожежі в господарських будівлях в с. Дідичі Луцького району та с. Нуйно Камінь-Каширського району.Наприкінці доби трапилася пожежа в цегляному гаражі на вулиці Театральній в Ковелі. Силами рятувальників 4 та 19 ДПРЧ горіння локалізоване о 23:57, ліквідоване - о 00:16.Під час пожежі власник отримав термічний опік тім’янистої ділянки голови (близько 1%). Чоловік від госпіталізації відмовився.Імовірно, пожежа спричинена коротким замиканням електромережі.Рятувальники 4 ДПРЧ працювали також на вулиці Грабовського у Ковелі. О 17:51 до служби 101 надійшло повідомлення, що там горить сміття та чагарники на відкритій території. Пожежа ліквідована.Імовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.