У природному парку на Волині побільшало червонокнижних птахів. ФОТО

У природному парку на Волині побільшало червонокнижних птахів. ФОТО
У Шацькому національному природному парку, за результатами моніторингу лелеки чорного (Ciconia nigra) за 2023 рік, збільшилася його популяція.

Про це повідомили на сторінці Шацького НПП у фейсбуці.

Лелека чорний належить до видів, які найсуворіше охороняються актами на законодавчому рівні: занесений до Бернської та Боннської конвенцій в Європі, Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої флори та фауни та Червоної книги України.

Лелека чорний – лісовий птах, який веде потаємний спосіб життя й уникає шуму, дуже чутливий до візитів на гніздову територію. Він будує велике гніздо діаметром понад 1 м. Для цього обирає старі лісові масиви поруч з чистими, не забрудненими водоймами.

Найбільш негативними факторами, які впливають на стан популяції лелеки чорного є: порушення гідрологічного балансу територій, рубки та заготівля деревини, низький рівень екологічної свідомості та знань, а також турбування в гніздовий період.

На території Шацького національного природного парку встановлено охоронні зони, радіусом 1000 м з обмеженнями щодо здійснення господарських заходів, навколо 9 гнізд лелеки чорного в лісових масивах.

За результатами моніторингу гніздування лелеки чорного на території Шацького національного природного парку у 2023 році, представниками Державного природничого музею, членами Західноукраїнського орнітологічного товариства та працівниками парку було зафіксовано 11 пташенят лелеки чорного, 7 з яких було закільцьовано, а це більше, порівняно з минулим роком і свідчить про те, що на території Шацького НПП сприятливі умови для гніздування та відтворення потомства.

Не турбуйте і не шукайте, заради цікавості гнізда лелеки чорного, адже це може стати причиною скорочення чисельності популяцій цих величних птахів.


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Теги: Шацький НПП, Червона книга, фауна
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