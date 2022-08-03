У природному парку на Волині побільшало червонокнижних птахів. ФОТО

У Шацькому національному природному парку, за результатами моніторингу лелеки чорного (Ciconia nigra) за 2023 рік, збільшилася його популяція.Про це повідомили на сторінці Шацького НПП у фейсбуці.Лелека чорний належить до видів, які найсуворіше охороняються актами на законодавчому рівні: занесений до Бернської та Боннської конвенцій в Європі, Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої флори та фауни та Червоної книги України.Лелека чорний – лісовий птах, який веде потаємний спосіб життя й уникає шуму, дуже чутливий до візитів на гніздову територію. Він будує велике гніздо діаметром понад 1 м. Для цього обирає старі лісові масиви поруч з чистими, не забрудненими водоймами.Найбільш негативними факторами, які впливають на стан популяції лелеки чорного є: порушення гідрологічного балансу територій, рубки та заготівля деревини, низький рівень екологічної свідомості та знань, а також турбування в гніздовий період.На території Шацького національного природного парку встановлено охоронні зони, радіусом 1000 м з обмеженнями щодо здійснення господарських заходів, навколо 9 гнізд лелеки чорного в лісових масивах.За результатами моніторингу гніздування лелеки чорного на території Шацького національного природного парку у 2023 році, представниками Державного природничого музею, членами Західноукраїнського орнітологічного товариства та працівниками парку було зафіксовано 11 пташенят лелеки чорного, 7 з яких було закільцьовано, а це більше, порівняно з минулим роком і свідчить про те, що на території Шацького НПП сприятливі умови для гніздування та відтворення потомства.Не турбуйте і не шукайте, заради цікавості гнізда лелеки чорного, адже це може стати причиною скорочення чисельності популяцій цих величних птахів.