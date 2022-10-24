На Волині зробили пересадку серця 65-річному чоловіку

На Волині зробили пересадку серця 65-річному чоловіку
У ніч на 15 липня у Ковельському медичному територіальному об'єднанні провели чергову пересадку серця.

Про це йдеться на сторінці лікарні у фейсбуці.

Відомо, що серце пересадили 65-річному чоловіку зі Старовижівського району. Донором для нього став 63-річний волинянин із сусіднього села. Розповідають, що рідні чоловіка, у якого раптово стався інфаркт та мозкова кома, дали згоду на посмертне донорство.

Органи померлого пересади чотирьом людям. Печінку і дві нирки забрала до Києва команда фахівців з Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.Шалімова.

"Пацієнт, якому ковельські медики пересадили нове серце, чекав на трансплантацію сім місяців. За цей час переніс декілька інфарктів. Чоловік перебував у критичному стані та потребував термінової пересадки", – додали медики.

Нині стан 65-річного чоловіка стабільний, він знаходиться у палаті інтенсивної терапії.

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Теги: здоров'я, пересадка серця, Ковель
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