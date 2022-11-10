На новорічні свята до волинських потягів додадуть вагони





Про це повідомляє "Укрзалізниця".

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Серед потягів, в яких збільшиться кількість міст, є і волинські. Додаткові місця вже з'являються на рейсах:

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67/68 Київ - Варшава

7/8 Чернівці - Київ

88/87 Ковель - Запоріжжя

98/97 Ковель-Київ

194/193 Кривий Ріг - Ясіня

192/91 Львів - Київ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Традиційно у грудні "Укрзалізниця" додасть вагони до поїздів найбільш ажіотажних напрямків через зростання попиту на подорожі залізницею.Про це повідомляє "Укрзалізниця".Серед потягів, в яких збільшиться кількість міст, є і волинські. Додаткові місця вже з'являються на рейсах:67/68 Київ - Варшава7/8 Чернівці - Київ88/87 Ковель - Запоріжжя98/97 Ковель-Київ194/193 Кривий Ріг - Ясіня192/91 Львів - Київ

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