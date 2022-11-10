На новорічні свята до волинських потягів додадуть вагони

На новорічні свята до волинських потягів додадуть вагони
Традиційно у грудні "Укрзалізниця" додасть вагони до поїздів найбільш ажіотажних напрямків через зростання попиту на подорожі залізницею.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Серед потягів, в яких збільшиться кількість міст, є і волинські. Додаткові місця вже з'являються на рейсах:

67/68 Київ - Варшава
7/8 Чернівці - Київ
88/87 Ковель - Запоріжжя
98/97 Ковель-Київ
194/193 Кривий Ріг - Ясіня
192/91 Львів - Київ

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Теги: Волинь, Укрзалізниця
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