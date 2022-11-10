На новорічні свята до волинських потягів додадуть вагони
Сьогодні, 03:41
Традиційно у грудні "Укрзалізниця" додасть вагони до поїздів найбільш ажіотажних напрямків через зростання попиту на подорожі залізницею.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
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Серед потягів, в яких збільшиться кількість міст, є і волинські. Додаткові місця вже з'являються на рейсах:
⠀
67/68 Київ - Варшава
7/8 Чернівці - Київ
88/87 Ковель - Запоріжжя
98/97 Ковель-Київ
194/193 Кривий Ріг - Ясіня
192/91 Львів - Київ
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Про це повідомляє "Укрзалізниця".
⠀
Серед потягів, в яких збільшиться кількість міст, є і волинські. Додаткові місця вже з'являються на рейсах:
⠀
67/68 Київ - Варшава
7/8 Чернівці - Київ
88/87 Ковель - Запоріжжя
98/97 Ковель-Київ
194/193 Кривий Ріг - Ясіня
192/91 Львів - Київ
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