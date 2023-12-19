Україна має багаторічні зобов'язання про фінансову допомогу 11 країн
Сьогодні, 20:34
Україна має багаторічні зобовʼязання щодо фінансової допомоги від Бельгії, Данії, Кореї, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Франції, Німеччини, Швеції та Японії.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції, - пише "Українська правда".
"Довгострокова допомога, я думаю, все одно буде тим плечем, якщо будуть якісь ризики. Хоча я вважаю, що нас партнери не підведуть. Принаймні, такий був результат нашого візиту", – сказав він.
За словами Зеленського, на сьогодні Україна отримала зобовʼязання від Бельгії у вигляді 1,7 млрд, Данії – 4,2 млрд, Кореї – 2,3, Латвії, Литви, Нідерландів – це сотні мільйонів, Норвегії – 7,5 млрд, Франції – 2 млрд, Німеччини – 8 млрд, Швеції – більше трішки ніж пів мільярда, і буде багатомільярдна допомога від Японії". Однак глава держави не вказав валюту.
Ці кошти мають різні цілі: гуманітарна допомога, підтримка економіки, соціальні виплати, але дуже велика сума від цих держав – військова допомога Україні.
"Я впевнений у наших партнерах. Я вважаю, що ми зробили все", – резюмував Зеленський.
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Про це заявив президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції, - пише "Українська правда".
"Довгострокова допомога, я думаю, все одно буде тим плечем, якщо будуть якісь ризики. Хоча я вважаю, що нас партнери не підведуть. Принаймні, такий був результат нашого візиту", – сказав він.
За словами Зеленського, на сьогодні Україна отримала зобовʼязання від Бельгії у вигляді 1,7 млрд, Данії – 4,2 млрд, Кореї – 2,3, Латвії, Литви, Нідерландів – це сотні мільйонів, Норвегії – 7,5 млрд, Франції – 2 млрд, Німеччини – 8 млрд, Швеції – більше трішки ніж пів мільярда, і буде багатомільярдна допомога від Японії". Однак глава держави не вказав валюту.
Ці кошти мають різні цілі: гуманітарна допомога, підтримка економіки, соціальні виплати, але дуже велика сума від цих держав – військова допомога Україні.
"Я впевнений у наших партнерах. Я вважаю, що ми зробили все", – резюмував Зеленський.
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