Україна має багаторічні зобов'язання про фінансову допомогу 11 країн





Про це заявив президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції, - пише



"Довгострокова допомога, я думаю, все одно буде тим плечем, якщо будуть якісь ризики. Хоча я вважаю, що нас партнери не підведуть. Принаймні, такий був результат нашого візиту", – сказав він.



За словами Зеленського, на сьогодні Україна отримала зобовʼязання від Бельгії у вигляді 1,7 млрд, Данії – 4,2 млрд, Кореї – 2,3, Латвії, Литви, Нідерландів – це сотні мільйонів, Норвегії – 7,5 млрд, Франції – 2 млрд, Німеччини – 8 млрд, Швеції – більше трішки ніж пів мільярда, і буде багатомільярдна допомога від Японії". Однак глава держави не вказав валюту.



Ці кошти мають різні цілі: гуманітарна допомога, підтримка економіки, соціальні виплати, але дуже велика сума від цих держав – військова допомога Україні.



"Я впевнений у наших партнерах. Я вважаю, що ми зробили все", – резюмував Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна має багаторічні зобовʼязання щодо фінансової допомоги від Бельгії, Данії, Кореї, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Франції, Німеччини, Швеції та Японії.Про це заявив президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції, - пише "Українська правда" "Довгострокова допомога, я думаю, все одно буде тим плечем, якщо будуть якісь ризики. Хоча я вважаю, що нас партнери не підведуть. Принаймні, такий був результат нашого візиту", – сказав він.За словами Зеленського, на сьогодні Україна отримала зобовʼязання від Бельгії у вигляді 1,7 млрд, Данії – 4,2 млрд, Кореї – 2,3, Латвії, Литви, Нідерландів – це сотні мільйонів, Норвегії – 7,5 млрд, Франції – 2 млрд, Німеччини – 8 млрд, Швеції – більше трішки ніж пів мільярда, і буде багатомільярдна допомога від Японії". Однак глава держави не вказав валюту.Ці кошти мають різні цілі: гуманітарна допомога, підтримка економіки, соціальні виплати, але дуже велика сума від цих держав – військова допомога Україні."Я впевнений у наших партнерах. Я вважаю, що ми зробили все", – резюмував Зеленський.

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