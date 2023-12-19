Україна має багаторічні зобов'язання про фінансову допомогу 11 країн

Україна має багаторічні зобов'язання про фінансову допомогу 11 країн
Україна має багаторічні зобовʼязання щодо фінансової допомоги від Бельгії, Данії, Кореї, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Франції, Німеччини, Швеції та Японії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції, - пише "Українська правда".

"Довгострокова допомога, я думаю, все одно буде тим плечем, якщо будуть якісь ризики. Хоча я вважаю, що нас партнери не підведуть. Принаймні, такий був результат нашого візиту", – сказав він.

За словами Зеленського, на сьогодні Україна отримала зобовʼязання від Бельгії у вигляді 1,7 млрд, Данії – 4,2 млрд, Кореї – 2,3, Латвії, Литви, Нідерландів – це сотні мільйонів, Норвегії – 7,5 млрд, Франції – 2 млрд, Німеччини – 8 млрд, Швеції – більше трішки ніж пів мільярда, і буде багатомільярдна допомога від Японії". Однак глава держави не вказав валюту.

Ці кошти мають різні цілі: гуманітарна допомога, підтримка економіки, соціальні виплати, але дуже велика сума від цих держав – військова допомога Україні.

"Я впевнений у наших партнерах. Я вважаю, що ми зробили все", – резюмував Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Володимир Зеленський, війна, гроші, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З Волині на фронт відправили 200 кілограмів олів'є. ВІДЕО
Сьогодні, 21:14
Україна має багаторічні зобов'язання про фінансову допомогу 11 країн
Сьогодні, 20:34
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 грудня
Сьогодні, 20:00
Діти на Волині отримали подарунки від фонду ООН
Сьогодні, 19:21
На Волині молодика за жорстоке побиття бабусі запроторили за ґрати
Сьогодні, 18:49
Схожі новини
Швецарія виділить для України 1,7 мільярда доларів Швецарія виділить для України 1,7 мільярда доларів
14 квітень, 03:42
В Україну доставили самохідні міномети Rak з Польщі В Україну доставили самохідні міномети Rak з Польщі
17 грудень, 17:56
Європа компенсуватиме Україні брак допомоги США Європа компенсуватиме Україні брак допомоги США
17 грудень, 12:25
В Австралії натякнули на поставку в Україну бронетранспортерів Bushmaster В Австралії натякнули на поставку в Україну бронетранспортерів Bushmaster
08 грудень, 03:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З Волині на фронт відправили 200 кілограмів олів'є. ВІДЕО
Сьогодні, 21:14
 0
Україна має багаторічні зобов'язання про фінансову допомогу 11 країн
Сьогодні, 20:34
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Діти на Волині отримали подарунки від фонду ООН
Сьогодні, 19:21
 0
На Волині молодика за жорстоке побиття бабусі запроторили за ґрати
Сьогодні, 18:49
 0
Медіа
відео
1/8