Діти на Волині отримали подарунки від фонду ООН

Діти на Волині отримали подарунки від фонду ООН
Напередодні різдвяних свят маленькі волиняни отримали теплі подарунки від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.

Упродовж трьох тижнів понад 1400 наборів теплого одягу та засобів особистої гігієни спрямували на допомогу багатодітним родинам волинських громад. Зокрема, Луцької, Володимирської, Ковельської, Нововолинської, Ківерцівської, Горохівської, Шацької, Любешівської, Ратнівської та Боратинської територіальних громад.
Діти на Волині отримали подарунки від фонду ООН

Днями теплі пакунки отримали і мешканці Луцька. А саме: 550 наборів, кожен з яких містить у собі зимові куртки, светри, термобілизну, штани, шкарпетки, взуття, шапки, шарфи та рукавички.
Діти на Волині отримали подарунки від фонду ООН
Діти на Волині отримали подарунки від фонду ООН

До слова, це була найбільша партія допомоги, одночасно спрямована у руки отримувачів. На черзі – ще сім громад Волині.
Діти на Волині отримали подарунки від фонду ООН
Діти на Волині отримали подарунки від фонду ООН
Діти на Волині отримали подарунки від фонду ООН
Діти на Волині отримали подарунки від фонду ООН

Нагадаємо, у селі Дігтів Володимирського району проживає єдина у Волинській області патронатна сім'я. Подружжя 37-річної Надії та 40-річного Олександра Степанюків разом уже 16 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: діти, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 грудня
Сьогодні, 20:00
Діти на Волині отримали подарунки від фонду ООН
Сьогодні, 19:21
На Волині молодика за жорстоке побиття бабусі запроторили за ґрати
Сьогодні, 18:49
Зеленський: військові просили мобілізувати 450-500 тисяч осіб
Сьогодні, 18:18
У Луцьку – Форум волонтерських ініціатив
Сьогодні, 17:54
Схожі новини
У Луцьку зворушливо зустріли дружину офіцера, яка народила доньку У Луцьку зворушливо зустріли дружину офіцера, яка народила доньку
18 грудень, 15:16
Безплатне харчування у луцьких школах: затвердили перелік дітей Безплатне харчування у луцьких школах: затвердили перелік дітей
18 грудень, 11:18
У Луцьку зросте кількість дітей, яких харчуватимуть у школах безплатно У Луцьку зросте кількість дітей, яких харчуватимуть у школах безплатно
14 грудень, 17:57
У мерії сказали, коли в луцьких школах почнуться зимові канікули У мерії сказали, коли в луцьких школах почнуться зимові канікули
08 грудень, 14:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Діти на Волині отримали подарунки від фонду ООН
Сьогодні, 19:21
 0
На Волині молодика за жорстоке побиття бабусі запроторили за ґрати
Сьогодні, 18:49
 0
Зеленський: військові просили мобілізувати 450-500 тисяч осіб
Сьогодні, 18:18
 0
У Луцьку – Форум волонтерських ініціатив
Сьогодні, 17:54
 0
Медіа
відео
1/8