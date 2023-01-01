Діти на Волині отримали подарунки від фонду ООН
Сьогодні, 19:21
Напередодні різдвяних свят маленькі волиняни отримали теплі подарунки від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
Упродовж трьох тижнів понад 1400 наборів теплого одягу та засобів особистої гігієни спрямували на допомогу багатодітним родинам волинських громад. Зокрема, Луцької, Володимирської, Ковельської, Нововолинської, Ківерцівської, Горохівської, Шацької, Любешівської, Ратнівської та Боратинської територіальних громад.
Днями теплі пакунки отримали і мешканці Луцька. А саме: 550 наборів, кожен з яких містить у собі зимові куртки, светри, термобілизну, штани, шкарпетки, взуття, шапки, шарфи та рукавички.
До слова, це була найбільша партія допомоги, одночасно спрямована у руки отримувачів. На черзі – ще сім громад Волині.
Нагадаємо, у селі Дігтів Володимирського району проживає єдина у Волинській області патронатна сім'я. Подружжя 37-річної Надії та 40-річного Олександра Степанюків разом уже 16 років.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
Упродовж трьох тижнів понад 1400 наборів теплого одягу та засобів особистої гігієни спрямували на допомогу багатодітним родинам волинських громад. Зокрема, Луцької, Володимирської, Ковельської, Нововолинської, Ківерцівської, Горохівської, Шацької, Любешівської, Ратнівської та Боратинської територіальних громад.
Днями теплі пакунки отримали і мешканці Луцька. А саме: 550 наборів, кожен з яких містить у собі зимові куртки, светри, термобілизну, штани, шкарпетки, взуття, шапки, шарфи та рукавички.
До слова, це була найбільша партія допомоги, одночасно спрямована у руки отримувачів. На черзі – ще сім громад Волині.
Нагадаємо, у селі Дігтів Володимирського району проживає єдина у Волинській області патронатна сім'я. Подружжя 37-річної Надії та 40-річного Олександра Степанюків разом уже 16 років.
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