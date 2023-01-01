У Луцьку біля ПортCity не працюють світлофори, вже сталася ДТП





Це сталося у суботу, 23 грудня. Про це



Людям перейти дорогу складно. Через непрацюючі світлофори неподалік сталася аварія – зіткнулися два легковики. Внаслідок ДТП автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На щастя, потерпілих в аварії нема.



«Оскільки світлофори не працюють, люди намагаються перебігати дорогу, а водії під час руху - не наїхати на пішоходів. Жінка переходила дорогу, автівка швидко гальмувала, в той час інша в'їхала в неї», - повідомляють очевидці.



Через непрацюючі світлофори і аварію рух транспорту уповільнений.

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