У Луцьку біля ПортCity не працюють світлофори, вже сталася ДТП
Сьогодні, 17:39
У Луцьку біля ПортCity не працюють світлофори. На місці трапилася аварія – заткнулися два легковики.
Це сталося у суботу, 23 грудня. Про це ВСН повідомили очевидці.
Людям перейти дорогу складно. Через непрацюючі світлофори неподалік сталася аварія – зіткнулися два легковики. Внаслідок ДТП автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На щастя, потерпілих в аварії нема.
«Оскільки світлофори не працюють, люди намагаються перебігати дорогу, а водії під час руху - не наїхати на пішоходів. Жінка переходила дорогу, автівка швидко гальмувала, в той час інша в'їхала в неї», - повідомляють очевидці.
Через непрацюючі світлофори і аварію рух транспорту уповільнений.
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Це сталося у суботу, 23 грудня. Про це ВСН повідомили очевидці.
Людям перейти дорогу складно. Через непрацюючі світлофори неподалік сталася аварія – зіткнулися два легковики. Внаслідок ДТП автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На щастя, потерпілих в аварії нема.
«Оскільки світлофори не працюють, люди намагаються перебігати дорогу, а водії під час руху - не наїхати на пішоходів. Жінка переходила дорогу, автівка швидко гальмувала, в той час інша в'їхала в неї», - повідомляють очевидці.
Через непрацюючі світлофори і аварію рух транспорту уповільнений.
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