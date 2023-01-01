Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



У Луцьку буде хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг.

На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 0-2° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.



У решті районах Волині буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5⁰ морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.У Луцьку буде хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг.На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с.Температура вночі 0-2° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.У решті районах Волині буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5⁰ морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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