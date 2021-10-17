Волинські спортсменки - переможниці Чемпіонату Польщі з греплінгу

Волинські спортсменки - переможниці Чемпіонату Польщі з греплінгу
Волинські спортсменки-переможниці Чемпіонату Польщі з греплінгу Європейської ліги після повернення додому провели перше тренування.

Зі змагань спортсменки привезли п'ять медалей, розповів Суспільному засновник спортивного клубу змішаних єдиноборств "Елемент", тренер Сергій Ковирнов.

З його слів, у його клубі найбільше дівчат у порівнянні з іншими спортивними клубами. Каже: тренує 15 дівчат, тренування не припиняли, навіть під час відключень світла.

"Жодного разу ми не зупинилися, батьки з ліхтарями, з телефонами світили, ми тренувались все одно. Коли тривога, тоді ми в бомбосховище спускаємося", — розповідає тренер.
Волинські спортсменки - переможниці Чемпіонату Польщі з греплінгу


12-річна Дарина Сакович стала переможницею у своїй віковій категорії. У Сергія Ковирнова дівчина тренується пів року. На змагання цього разу боролась зі спортсменкою з Польщі та перемогла, каже Дарина.



На тренуваннях Дарина тренується в парі з Поліною Ковирновою. На змаганнях дівчата виступають у різних вагових категоріях.

Поліна Ковирнова каже, що має більше сотні нагород. У клубі тренується і молодша сестра Поліни – 9-річна Аліна. Сестри ходять на заняття щодня, така підготовка допомагає спортсменками ставати кращими в різних видах боротьби, - впевнений їхній батько і тренер Сергій Ковирнов. Зі змагань у Польщі, Аліна також привезла перемогу у своїй віковій категорії.
Волинські спортсменки - переможниці Чемпіонату Польщі з греплінгу


"Займаюсь боротьбою вже як чотири роки, мені найбільше подобається ММА, бо там можна душити удари робити, це моє", — говорить дівчина.


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Теги: греплінг, Луцьк, змагання
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