Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура в Луцьку вночі 2-4° тепла, вдень 7-9° тепла.
По області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура в Луцьку вночі 2-4° тепла, вдень 7-9° тепла.
По області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла.
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