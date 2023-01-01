29 грудня на Волині: гортаючи календар
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День народження 29 грудня святкує активістка волинського Євромайдану, член громадської організації "Національний Альянс", учасниця АТО та переможниця змагань зі стрільби з лука на «Іграх Нескорених-2018» Майя Москвич (на фото).
Також сьогодні день народження відзначає директорка луцького центру еколого-натуралістичної творчості Ніна Самойленко та журналістка Інна Семенюк-Шитова.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Лаврентій, Макар, Маркел, Марк, Тадей (Фадей), Теофіл (Феофіл), Феодосій, Юрій, Варвара, Анна (Ганна), Єфросинія, Наталя, Євдокія.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!
Сьогодні - день інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних сил України.
29 грудня 2003 року була зареєстрована газета «Резонанс» - часопис волинської міліції.
Цього ж дня у 2011 році Інформаційне агентство ВолиньPost писало про те, що депутати Волиньради позбавили Олександра Вікторова депутатського мандата, про те, що управління молоді і спорту залишиться без начальника, та про плани мерії відреставрувати і розширити проспект Волі у Луцьку до 15 метрів.
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Також сьогодні день народження відзначає директорка луцького центру еколого-натуралістичної творчості Ніна Самойленко та журналістка Інна Семенюк-Шитова.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Лаврентій, Макар, Маркел, Марк, Тадей (Фадей), Теофіл (Феофіл), Феодосій, Юрій, Варвара, Анна (Ганна), Єфросинія, Наталя, Євдокія.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!
Сьогодні - день інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних сил України.
29 грудня 2003 року була зареєстрована газета «Резонанс» - часопис волинської міліції.
Цього ж дня у 2011 році Інформаційне агентство ВолиньPost писало про те, що депутати Волиньради позбавили Олександра Вікторова депутатського мандата, про те, що управління молоді і спорту залишиться без начальника, та про плани мерії відреставрувати і розширити проспект Волі у Луцьку до 15 метрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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