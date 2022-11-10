Як у Тойкуті на Волині розводять оленів

Як у Тойкуті на Волині розводять оленів
Сімейство благородних оленів на чолі з ватажком Арсенієм оселилося у селі Тойкут, що на Ковельщині. Таку атракцію для місцевих дітей та дорослих створив тутешній підприємець Віктор Семенюк.

Про це розповідає телеканал «Конкурент TV».

«Таке болото тут в нас було. Ми взяли землю під особисте селянське господарство. Хотіли щось зробити, щоб діткам було цікаво. От і купили перших оленів. Зробили один вольєр, другий. І так вони розмножуються – вже 13 оленів є», – розповідає підприємець Віктор Семенюк.

Наразі там із радістю приймають туристів з усієї області. Найбільше це місце полюбляють діти, адже самі олені – майже ручні та не бояться людей.

Чоловік розповідає: у догляді олені не вибагливі. Їм лише потрібен корм та простір, аби випасатися і розмножуватися.

Окрім того, в обійсті у чоловіка є місце, де можна відпочити сім'єю. Додають, що на території виготовляють буржуйки, які відправляють на передову воїнам. А також на цій місцині облаштували прихисток для переселенців.

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Теги: олені, догляд
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