Як у Тойкуті на Волині розводять оленів

Арсенієм оселилося у селі Тойкут, що на Ковельщині. Таку атракцію для місцевих дітей та дорослих створив тутешній підприємець Віктор Семенюк.



Про це розповідає телеканал



«Таке болото тут в нас було. Ми взяли землю під особисте селянське господарство. Хотіли щось зробити, щоб діткам було цікаво. От і купили перших оленів. Зробили один вольєр, другий. І так вони розмножуються – вже 13 оленів є», – розповідає підприємець Віктор Семенюк.



Наразі там із радістю приймають туристів з усієї області. Найбільше це місце полюбляють діти, адже самі олені – майже ручні та не бояться людей.



Чоловік розповідає: у догляді олені не вибагливі. Їм лише потрібен корм та простір, аби випасатися і розмножуватися.



Окрім того, в обійсті у чоловіка є місце, де можна відпочити сім'єю. Додають, що на території виготовляють буржуйки, які відправляють на передову воїнам. А також на цій місцині облаштували прихисток для переселенців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сімейство благородних оленів на чолі з ватажкомоселилося у селі Тойкут, що на Ковельщині. Таку атракцію для місцевих дітей та дорослих створив тутешній підприємецьПро це розповідає телеканал «Конкурент TV» «Таке болото тут в нас було. Ми взяли землю під особисте селянське господарство. Хотіли щось зробити, щоб діткам було цікаво. От і купили перших оленів. Зробили один вольєр, другий. І так вони розмножуються – вже 13 оленів є», – розповідає підприємець Віктор Семенюк.Наразі там із радістю приймають туристів з усієї області. Найбільше це місце полюбляють діти, адже самі олені – майже ручні та не бояться людей.Чоловік розповідає: у догляді олені не вибагливі. Їм лише потрібен корм та простір, аби випасатися і розмножуватися.Окрім того, в обійсті у чоловіка є місце, де можна відпочити сім'єю. Додають, що на території виготовляють буржуйки, які відправляють на передову воїнам. А також на цій місцині облаштували прихисток для переселенців.

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