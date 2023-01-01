У Львові росія поцілила у житловий будинок: є постраждалі
Сьогодні, 08:48
У Львові внаслідок російської атаки є влучання в житловий будинок. Є постраждалі.
Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
"За попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі.
В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно – через падіння уламків ракети. На місце прямують всі профільні служби", - йдеться в повідомленні.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
"За попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі.
В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно – через падіння уламків ракети. На місце прямують всі профільні служби", - йдеться в повідомленні.
Головне фото - ілюстративне.
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