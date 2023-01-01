У Львові росія поцілила у житловий будинок: є постраждалі





Про це Максим Козицький.



"За попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі.



В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно – через падіння уламків ракети. На місце прямують всі профільні служби", - йдеться в повідомленні.



Головне фото - ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львові внаслідок російської атаки є влучання в житловий будинок. Є постраждалі.Про це повідомив голова ОВА"За попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі.В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно – через падіння уламків ракети. На місце прямують всі профільні служби", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію