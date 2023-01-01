У Львові внаслідок ракетних ударів росії загинула людина. ФОТО.ВІДЕО. ОНОВЛЕНО





Про це Максим Козицький.



"Львів. Ранок. Житловий квартал. Навчальний ліцей, житлові будинки. Ще раз показуємо, що витворяють ті нелюди з мирним Львовом. На даний час постраждалі отримують необхідну допомогу.



Житловий будинок на вулиці Хоткевича. Через ракетний удар одна людина загинула, троє поранених. Інформація доповнюється", - йдеться в повідомленні.





ОНОВЛЕНО станом на 9.52



Козицький повідомив, що кількість постраждалих на вулиці Хоткевича у Львові зросла до восьми. Усі – у стані середньої важкості. На момент ракетної атаки люди перебували у домівках. Більшість отримали поранення через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею.



Мер міста Андрій Садовий повідомив, що пошкоджені 3 школи та дитячий садок.



ОНОВЛЕНО станом на 10.38



Станом на цю годину відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках та двох школах. Багато пошкоджених автомобілів.



Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. На місці працюють усі профільні служби.



Кількість постраждалих у Львові зросла до 15.



Нагадаємо, що у Львові росія поцілила у житловий будинок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львові внаслідок російської атаки є один загиблий та вісім поранених.Про це повідомив голова ОВА"Львів. Ранок. Житловий квартал. Навчальний ліцей, житлові будинки. Ще раз показуємо, що витворяють ті нелюди з мирним Львовом. На даний час постраждалі отримують необхідну допомогу.Житловий будинок на вулиці Хоткевича. Через ракетний удар одна людина загинула, троє поранених. Інформація доповнюється", - йдеться в повідомленні.Козицький повідомив, що кількість постраждалих на вулиці Хоткевича у Львові зросла до восьми. Усі – у стані середньої важкості. На момент ракетної атаки люди перебували у домівках. Більшість отримали поранення через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею.Мер містаповідомив, що пошкоджені 3 школи та дитячий садок.Станом на цю годину відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках та двох школах. Багато пошкоджених автомобілів.Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. На місці працюють усі профільні служби.Кількість постраждалих у Львові зросла до 15.Нагадаємо, що

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