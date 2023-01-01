У Львові внаслідок ракетних ударів росії загинула людина. ФОТО.ВІДЕО. ОНОВЛЕНО

У Львові внаслідок ракетних ударів росії загинула людина. ФОТО.ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
У Львові внаслідок російської атаки є один загиблий та вісім поранених.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

"Львів. Ранок. Житловий квартал. Навчальний ліцей, житлові будинки. Ще раз показуємо, що витворяють ті нелюди з мирним Львовом. На даний час постраждалі отримують необхідну допомогу.

Житловий будинок на вулиці Хоткевича. Через ракетний удар одна людина загинула, троє поранених. Інформація доповнюється", - йдеться в повідомленні.
У Львові внаслідок ракетних ударів росії загинула людина. ФОТО.ВІДЕО. ОНОВЛЕНО


ОНОВЛЕНО станом на 9.52

Козицький повідомив, що кількість постраждалих на вулиці Хоткевича у Львові зросла до восьми. Усі – у стані середньої важкості. На момент ракетної атаки люди перебували у домівках. Більшість отримали поранення через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею.

Мер міста Андрій Садовий повідомив, що пошкоджені 3 школи та дитячий садок.

ОНОВЛЕНО станом на 10.38

Станом на цю годину відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках та двох школах. Багато пошкоджених автомобілів.

Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. На місці працюють усі профільні служби.

Кількість постраждалих у Львові зросла до 15.

Нагадаємо, що у Львові росія поцілила у житловий будинок.

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Теги: Львів, ракетний обстріл
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