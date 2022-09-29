У Дніпрі – «приліт» по торговельному центру: є загиблі та поранені. ФОТО





Про це Борис Філатов.



“Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА”, − зазначив він.



“Перепрошую, але подробиць не буде, бо як ви знаєте, у випадках обстрілів, я ніколи і нічого не коментую до заяв керівника області Сергія Лисака”, − додав міський голова.



Є пошкодження пологового будинку, зокрема там вибиті вікна, передають кореспонденти Суспільного з місця події. Там сталася пожежа, яку вже загасили. Одна з секцій зруйнована.



Влучання у пологовий будинок та торговельний центр у Дніпрі підтвердив прем`єр-міністр Денис Шмигаль.



На сторінці пологового будинку в соцмережі повідомили, що загиблих і поранених у медзакладі немає.



"Трагічний ранок для області. Ворог атакував ракетами. Попередньо постраждали майже півтора десятка людей. Чотири - загинули.



У Дніпрі маємо «приліт» по торговельному центру. Виникла пожежа.



Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок.



Інформацію ще уточнюємо.



Немає прощення російським виродкам", - Сергій Лисак.



Нагадаємо, що у Львові внаслідок ракетних ударів росії загинула людина.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Дніпрі внаслідок ранкової атаки росіян є постраждалі та загиблі.Про це повідомив мер міста“Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА”, − зазначив він.“Перепрошую, але подробиць не буде, бо як ви знаєте, у випадках обстрілів, я ніколи і нічого не коментую до заяв керівника області Сергія Лисака”, − додав міський голова.Є пошкодження пологового будинку, зокрема там вибиті вікна, передають кореспонденти Суспільного з місця події. Там сталася пожежа, яку вже загасили. Одна з секцій зруйнована.Влучання у пологовий будинок та торговельний центр у Дніпрі підтвердив прем`єр-міністрНа сторінці пологового будинку в соцмережі повідомили, що загиблих і поранених у медзакладі немає."Трагічний ранок для області. Ворог атакував ракетами. Попередньо постраждали майже півтора десятка людей. Чотири - загинули.У Дніпрі маємо «приліт» по торговельному центру. Виникла пожежа.Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок.Інформацію ще уточнюємо.Немає прощення російським виродкам", - повідомив голова ОВАНагадаємо, що

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