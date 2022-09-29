У Дніпрі – «приліт» по торговельному центру: є загиблі та поранені. ФОТО

У Дніпрі – «приліт» по торговельному центру: є загиблі та поранені. ФОТО
У Дніпрі внаслідок ранкової атаки росіян є постраждалі та загиблі.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

“Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА”, − зазначив він.

“Перепрошую, але подробиць не буде, бо як ви знаєте, у випадках обстрілів, я ніколи і нічого не коментую до заяв керівника області Сергія Лисака”, − додав міський голова.

Є пошкодження пологового будинку, зокрема там вибиті вікна, передають кореспонденти Суспільного з місця події. Там сталася пожежа, яку вже загасили. Одна з секцій зруйнована.

Влучання у пологовий будинок та торговельний центр у Дніпрі підтвердив прем`єр-міністр Денис Шмигаль.

На сторінці пологового будинку в соцмережі повідомили, що загиблих і поранених у медзакладі немає.

"Трагічний ранок для області. Ворог атакував ракетами. Попередньо постраждали майже півтора десятка людей. Чотири - загинули.

У Дніпрі маємо «приліт» по торговельному центру. Виникла пожежа.

Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок.

Інформацію ще уточнюємо.

Немає прощення російським виродкам", - повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
У Дніпрі – «приліт» по торговельному центру: є загиблі та поранені. ФОТО

Нагадаємо, що у Львові внаслідок ракетних ударів росії загинула людина.
У Дніпрі – «приліт» по торговельному центру: є загиблі та поранені. ФОТО
У Дніпрі – «приліт» по торговельному центру: є загиблі та поранені. ФОТО

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Теги: Дніпро, обстріли
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