У Дніпрі – «приліт» по торговельному центру: є загиблі та поранені. ФОТО
Сьогодні, 09:49
У Дніпрі внаслідок ранкової атаки росіян є постраждалі та загиблі.
Про це повідомив мер міста Борис Філатов.
“Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА”, − зазначив він.
“Перепрошую, але подробиць не буде, бо як ви знаєте, у випадках обстрілів, я ніколи і нічого не коментую до заяв керівника області Сергія Лисака”, − додав міський голова.
Є пошкодження пологового будинку, зокрема там вибиті вікна, передають кореспонденти Суспільного з місця події. Там сталася пожежа, яку вже загасили. Одна з секцій зруйнована.
Влучання у пологовий будинок та торговельний центр у Дніпрі підтвердив прем`єр-міністр Денис Шмигаль.
На сторінці пологового будинку в соцмережі повідомили, що загиблих і поранених у медзакладі немає.
"Трагічний ранок для області. Ворог атакував ракетами. Попередньо постраждали майже півтора десятка людей. Чотири - загинули.
У Дніпрі маємо «приліт» по торговельному центру. Виникла пожежа.
Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок.
Інформацію ще уточнюємо.
Немає прощення російським виродкам", - повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Нагадаємо, що у Львові внаслідок ракетних ударів росії загинула людина.
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Про це повідомив мер міста Борис Філатов.
“Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА”, − зазначив він.
“Перепрошую, але подробиць не буде, бо як ви знаєте, у випадках обстрілів, я ніколи і нічого не коментую до заяв керівника області Сергія Лисака”, − додав міський голова.
Є пошкодження пологового будинку, зокрема там вибиті вікна, передають кореспонденти Суспільного з місця події. Там сталася пожежа, яку вже загасили. Одна з секцій зруйнована.
Влучання у пологовий будинок та торговельний центр у Дніпрі підтвердив прем`єр-міністр Денис Шмигаль.
На сторінці пологового будинку в соцмережі повідомили, що загиблих і поранених у медзакладі немає.
"Трагічний ранок для області. Ворог атакував ракетами. Попередньо постраждали майже півтора десятка людей. Чотири - загинули.
У Дніпрі маємо «приліт» по торговельному центру. Виникла пожежа.
Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок.
Інформацію ще уточнюємо.
Немає прощення російським виродкам", - повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Нагадаємо, що у Львові внаслідок ракетних ударів росії загинула людина.
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