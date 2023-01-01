Курс валют у Луцьку на 29 грудня
Сьогодні, 10:00
29 грудня готівковий курс долара становить 38.50, продають його за 39.50.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.00, а продають за 42.95.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.50, а продають за 10.00.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.00, а продають за 42.95.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.50, а продають за 10.00.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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