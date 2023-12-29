«Стільки цілей одночасно на нашому моніторі – ми ще не бачили», – Ігнат про масовану атаку рф

«Стільки цілей одночасно на нашому моніторі – ми ще не бачили», – Ігнат про масовану атаку рф
Сьогодні росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, використовуючи ракети та безпілотники.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пише LB.ua.

Він зазначив, що росіяни запускали все, окрім "Калібрів".

"Окупанти використовували «Кинджали», балістику, С-300, крилаті ракети, БПЛА, Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505... Стільки цілей одночасно на нашому моніторі, ми ще не бачили", - сказав Ігнат.

Як повідомлялося, цієї ночі російська армія влаштувала декілька хвиль атак на українські міста. Пошкодження є в декількох регіонах.

Під ударом декілька разів опинився Харків. О 7:31, а потім о 7:51 голова ОВА Синєгубов повідомив про нові удари. До того мер міста Ігор Терехов написав про обстріл близько 7 ранку.

В Одесі уламки збитого дрона пошкодили багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Окрім того, ворог атакував місто вранці.

У Конотопі, внаслідок обстрілу травмовані три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто.

У Львовівлучили у житловий будинок. У Львові внаслідок російської атаки є один загиблий та троє поранених. На місці працюють оперативні служби.

У Києві вранці під час ракетної атаки пролунали вибухи. У Подільському районі горить склад на площі орієнтовно 3000 м2. Багато поранених, кількість уточнюється. Проводиться пошук потерпілих. В Святошинському районі зафіксовано загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку. На іншій локації є загорання трьох припаркованих автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. Виявлено одного потерпілого. В Шевченківському районі, попередньо, є пошкодження житлового будинку. Загорання на території гаражів ліквідовано. Також зафіксована пожежа на території складських приміщень і на нежитловій забудові. Попередньо, шість постраждалих. В Дарницькому районі є пошкодження житлових будинків. Пошкоджено будинки у приватному секторі.

У Дніпрі теж було чути вибухи. є постраждалі та загиблі. Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА.

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Теги: Росія, Україна, війна
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