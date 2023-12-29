«Стільки цілей одночасно на нашому моніторі – ми ще не бачили», – Ігнат про масовану атаку рф





Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пише



Він зазначив, що росіяни запускали все, окрім "Калібрів".



"Окупанти використовували «Кинджали», балістику, С-300, крилаті ракети, БПЛА, Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505... Стільки цілей одночасно на нашому моніторі, ми ще не бачили", - сказав Ігнат.



Як повідомлялося, цієї ночі російська армія влаштувала декілька хвиль атак на українські міста. Пошкодження є в декількох регіонах.



Під ударом декілька разів опинився Харків. О 7:31, а потім о 7:51 голова ОВА Синєгубов повідомив про нові удари. До того мер міста Ігор Терехов написав про обстріл близько 7 ранку.



В Одесі уламки збитого дрона пошкодили багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Окрім того, ворог атакував місто вранці.



У Конотопі, внаслідок обстрілу травмовані три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто.



У Львові – влучили у житловий будинок. У Львові внаслідок російської атаки є один загиблий та троє поранених. На місці працюють оперативні служби.



У Києві вранці під час ракетної атаки пролунали вибухи. У Подільському районі горить склад на площі орієнтовно 3000 м2. Багато поранених, кількість уточнюється. Проводиться пошук потерпілих. В Святошинському районі зафіксовано загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку. На іншій локації є загорання трьох припаркованих автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. Виявлено одного потерпілого. В Шевченківському районі, попередньо, є пошкодження житлового будинку. Загорання на території гаражів ліквідовано. Також зафіксована пожежа на території складських приміщень і на нежитловій забудові. Попередньо, шість постраждалих. В Дарницькому районі є пошкодження житлових будинків. Пошкоджено будинки у приватному секторі.



У Дніпрі теж було чути вибухи. є постраждалі та загиблі. Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, використовуючи ракети та безпілотники.Про це заявив речник Повітряних сил, пише LB.ua Він зазначив, що росіяни запускали все, окрім "Калібрів"."Окупанти використовували «Кинджали», балістику, С-300, крилаті ракети, БПЛА, Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505... Стільки цілей одночасно на нашому моніторі, ми ще не бачили", - сказав Ігнат.Як повідомлялося, цієї ночі російська армія влаштувала декілька хвиль атак на українські міста. Пошкодження є в декількох регіонах.Під ударом декілька разів опинився. О 7:31, а потім о 7:51 голова ОВАповідомив про нові удари. До того мер міста Ігор Терехов написав про обстріл близько 7 ранку.уламки збитого дрона пошкодили багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Окрім того, ворог атакував місто вранці., внаслідок обстрілу травмовані три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто.. У Львові внаслідок російської атаки є один загиблий та троє поранених. На місці працюють оперативні служби.. У Подільському районі горить склад на площі орієнтовно 3000 м2. Багато поранених, кількість уточнюється. Проводиться пошук потерпілих. В Святошинському районі зафіксовано загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку. На іншій локації є загорання трьох припаркованих автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. Виявлено одного потерпілого. В Шевченківському районі, попередньо, є пошкодження житлового будинку. Загорання на території гаражів ліквідовано. Також зафіксована пожежа на території складських приміщень і на нежитловій забудові. Попередньо, шість постраждалих. В Дарницькому районі є пошкодження житлових будинків. Пошкоджено будинки у приватному секторі.теж було чути вибухи. є постраждалі та загиблі. Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА.

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