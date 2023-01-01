Минулої доби захисники знищили ще 850 російських окупантів
Сьогодні, 10:40
За минулу добу захисники знищили ще 850 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 357520 (+850) осіб,
– танків - 5953 (+13),
– бойових броньованих машин - 11033 (+18),
– артилерійських систем - 8417 (+26),
– РСЗВ - 938 (+3),
– засоби ППО - 620 (+3),
– літаків - 329 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6539 (+36),
– крилаті ракети - 1620 (+0),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 11215 (+35),
– спеціальна техніка - 1254 (+7).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 357520 (+850) осіб,
– танків - 5953 (+13),
– бойових броньованих машин - 11033 (+18),
– артилерійських систем - 8417 (+26),
– РСЗВ - 938 (+3),
– засоби ППО - 620 (+3),
– літаків - 329 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6539 (+36),
– крилаті ракети - 1620 (+0),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 11215 (+35),
– спеціальна техніка - 1254 (+7).
Дані уточнюються.
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