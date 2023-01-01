Минулої доби захисники знищили ще 850 російських окупантів

Минулої доби захисники знищили ще 850 російських окупантів
За минулу добу захисники знищили ще 850 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 357520 (+850) осіб,

– танків - 5953 (+13),

– бойових броньованих машин - 11033 (+18),

– артилерійських систем - 8417 (+26),

– РСЗВ - 938 (+3),

– засоби ППО - 620 (+3),

– літаків - 329 (+0),

– гелікоптерів - 324 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6539 (+36),

– крилаті ракети - 1620 (+0),

– кораблі / катери - 23 (+0),

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн - 11215 (+35),

– спеціальна техніка - 1254 (+7).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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