Минулої доби захисники знищили ще 850 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 357520 (+850) осіб,



– танків - 5953 (+13),



– бойових броньованих машин - 11033 (+18),



– артилерійських систем - 8417 (+26),



– РСЗВ - 938 (+3),



– засоби ППО - 620 (+3),



– літаків - 329 (+0),



– гелікоптерів - 324 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6539 (+36),



– крилаті ракети - 1620 (+0),



– кораблі / катери - 23 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн - 11215 (+35),



– спеціальна техніка - 1254 (+7).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу захисники знищили ще 850 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу - близько 357520 (+850) осіб,– танків - 5953 (+13),– бойових броньованих машин - 11033 (+18),– артилерійських систем - 8417 (+26),– РСЗВ - 938 (+3),– засоби ППО - 620 (+3),– літаків - 329 (+0),– гелікоптерів - 324 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6539 (+36),– крилаті ракети - 1620 (+0),– кораблі / катери - 23 (+0),– підводні човни - 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн - 11215 (+35),– спеціальна техніка - 1254 (+7).Дані уточнюються.

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