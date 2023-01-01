Волинська тероборона відбила атаки загарбників на сході: показали відео

Волинська тероборона відбила атаки загарбників на сході: показали відео
Військовослужбовці Волинської тероборони продовжують боронити українську незалежність на фронті.

Про це у телеграмі повідомляє 100–та бригада Територіальної оборони Збройних сил України.

«Різдвяна бойова робота бійців підрозділу ударних безпілотників «VORON 100» під час відбиття масованих штурмів ординцями позицій Волинської бригади тероборони 25-27 грудня 2023 року», - йдеться у дописі до відео із роботою волинських воїнів.



Військові окремо подякували «Спільноті Стерненка» за надані засоби.

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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