Ракетний удар по Одесі: троє загиблих та 15 поранених. ФОТО

Ракетний удар по Одесі: троє загиблих та 15 поранених. ФОТО
Після нічної атаки дронами, зранку 29 грудня росіяни нанесли по Одесі ракетний удар.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог поцілив у житлові будинки мирних жителів. Внаслідок атаки двоє одеситів загинули. 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей - 6 та 8 років. Всі постраждалі нині отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених у тяжкому стані.

На місці працюють всі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Щодо нічної атаки ударними безпілотниками.

В Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури. А в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. 10 «шахедів» знищили наші сили ППО. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
Ракетний удар по Одесі: троє загиблих та 15 поранених. ФОТО

Згодом Кіпер повідомив, що внаслідок атаки по Одесі є також влучання у триповерховий будинок.
Ракетний удар по Одесі: троє загиблих та 15 поранених. ФОТО

"Рятувальники тільки що дістали з-під завалів тіло людини. Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки зросла до трьох. Пошукові операції продовжуються.

З житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 людини.
Ракетний удар по Одесі: троє загиблих та 15 поранених. ФОТО

Також у місті внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей. На щастя, дітей у навчальному закладі не було, у них канікули, а усі працівники під час тривоги перебували в укритті, тому обійшлося без поранених", - зазначив голова ОВА.
Ракетний удар по Одесі: троє загиблих та 15 поранених. ФОТО
Ракетний удар по Одесі: троє загиблих та 15 поранених. ФОТО
Ракетний удар по Одесі: троє загиблих та 15 поранених. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Одеса, атака, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські захисники знищили 87 ракет та 27 безпілотників, - Залужний
Сьогодні, 11:26
У Луцьку 28-річний водій збив пішохода. ФОТО
Сьогодні, 11:24
Ракетний удар по Одесі: троє загиблих та 15 поранених. ФОТО
Сьогодні, 11:13
Волинська тероборона відбила атаки загарбників на сході: показали відео
Сьогодні, 11:11
Росія випустила близько 110 ракет, – Зеленський
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
У «Київстарі» розповіли, як хакери зламали захист оператора У «Київстарі» розповіли, як хакери зламали захист оператора
14 грудень, 01:15
Атака на Київщину: пошкоджені 18 будинків і підприємство Атака на Київщину: пошкоджені 18 будинків і підприємство
11 листопад, 21:00
Вночі росія атакувала Україну 6 «шахедами» і 2 ракетами Вночі росія атакувала Україну 6 «шахедами» і 2 ракетами
10 листопад, 09:15
В Одесі російський агент прикидався рятувальником, щоб коригувати удари по місту В Одесі російський агент прикидався рятувальником, щоб коригувати удари по місту
09 жовтень, 11:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Сьогодні, 11:47
 0
Під колесами трактора на Волині загинув чоловік
Сьогодні, 11:39
 0
Українські захисники знищили 87 ракет та 27 безпілотників, - Залужний
Сьогодні, 11:26
 0
У Луцьку 28-річний водій збив пішохода. ФОТО
Сьогодні, 11:24
 0
Ракетний удар по Одесі: троє загиблих та 15 поранених. ФОТО
Сьогодні, 11:13
 0
Медіа
відео
1/8