Ракетний удар по Одесі: троє загиблих та 15 поранених. ФОТО





Про це Олег Кіпер.



"Ворог поцілив у житлові будинки мирних жителів. Внаслідок атаки двоє одеситів загинули. 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей - 6 та 8 років. Всі постраждалі нині отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених у тяжкому стані.



На місці працюють всі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.



Щодо нічної атаки ударними безпілотниками.



В Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури. А в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. 10 «шахедів» знищили наші сили ППО. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.



Згодом Кіпер повідомив, що внаслідок атаки по Одесі є також влучання у триповерховий будинок.



"Рятувальники тільки що дістали з-під завалів тіло людини. Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки зросла до трьох. Пошукові операції продовжуються.



З житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 людини.



Також у місті внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей. На щастя, дітей у навчальному закладі не було, у них канікули, а усі працівники під час тривоги перебували в укритті, тому обійшлося без поранених", - зазначив голова ОВА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після нічної атаки дронами, зранку 29 грудня росіяни нанесли по Одесі ракетний удар.Про це повідомив очільник Одеської ОВА"Ворог поцілив у житлові будинки мирних жителів. Внаслідок атаки двоє одеситів загинули. 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей - 6 та 8 років. Всі постраждалі нині отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених у тяжкому стані.На місці працюють всі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.Щодо нічної атаки ударними безпілотниками.В Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури. А в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. 10 «шахедів» знищили наші сили ППО. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.Згодом Кіпер повідомив, що внаслідок атаки по Одесі є також влучання у триповерховий будинок."Рятувальники тільки що дістали з-під завалів тіло людини. Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки зросла до трьох. Пошукові операції продовжуються.З житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 людини.Також у місті внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей. На щастя, дітей у навчальному закладі не було, у них канікули, а усі працівники під час тривоги перебували в укритті, тому обійшлося без поранених", - зазначив голова ОВА.

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