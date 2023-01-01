У Луцьку 28-річний водій збив пішохода. ФОТО

За минулу добу на Волині зареєстровано дві аварії, в яких травмувалися люди. Трапилися вони у Луцьку та Луцькому районі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Так, близько 8 ранку, на автодорозі «Жидичин-Луцьк» 23-річний водій Chevrolet, здійснюючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Fiat. Внаслідок цього – 42-річний водій Fiat отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.Цього ж дня ввечері 28-річний керманич Audi у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого наїхав на чоловіка – 38-річного мешканця Чарукова, який перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Пішохід нині перебуває у реанімації.Водій автомобіля за кермом був тверезий, транспортний засіб вилучили.За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. У рамках досудових розслідувань слідчі встановлять усі обставини автопригод.