Війна забрала життя 24-річного Максима Козла з Волині

Війна забрала життя 24-річного Максима Козла з Волині
У госпіталі в Дніпрі після отриманих важких поранень на фронті 27 грудня згасла життєва свічка 24-річного жителя села Кукли Максима Козла.

Про це у фейсбуці повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

Максим з лютого 2023 року гідно виконував свій військовий обов’язок, мужньо боронив від вторгнення ворога рідну землю, захищаючи незалежність нашої держави. Відважний воїн нещодавно перебував у відпустці вдома, а вже за декілька днів після повернення, рідні отримали страшну звістку.
Війна забрала життя 24-річного Максима Козла з Волині

«Висловлюю щирі співчуття мамі Лідії Іванівні, батьку Петру Павловичу, усій родині. Схиляю голову в скорботі перед світлою пам'яттю захисника, який віддав своє молоде життя за свободу за мир і спокій України», - зазначив селищний голова.

Про дату та час зустрічі автомобіля з тілом Героя на Маневиччині він повідомить згодом.

«Вічна та світла пам’ять Воїну!» - йдеться у повідомленні Олександра Гаврилюка.

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Теги: загиблі, війна
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