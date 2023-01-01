Війна забрала життя 24-річного Максима Козла з Волині

У госпіталі в Дніпрі після отриманих важких поранень на фронті 27 грудня згасла життєва свічка 24-річного жителя села КуклиПро це у фейсбуці повідомив Маневицький селищний головаМаксим з лютого 2023 року гідно виконував свій військовий обов’язок, мужньо боронив від вторгнення ворога рідну землю, захищаючи незалежність нашої держави. Відважний воїн нещодавно перебував у відпустці вдома, а вже за декілька днів після повернення, рідні отримали страшну звістку.«Висловлюю щирі співчуття мамі, батьку, усій родині. Схиляю голову в скорботі перед світлою пам'яттю захисника, який віддав своє молоде життя за свободу за мир і спокій України», - зазначив селищний голова.Про дату та час зустрічі автомобіля з тілом Героя на Маневиччині він повідомить згодом.«Вічна та світла пам’ять Воїну!» - йдеться у повідомленні Олександра Гаврилюка.