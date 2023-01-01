Війна забрала життя 24-річного Максима Козла з Волині
Сьогодні, 12:18
У госпіталі в Дніпрі після отриманих важких поранень на фронті 27 грудня згасла життєва свічка 24-річного жителя села Кукли Максима Козла.
Про це у фейсбуці повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
Максим з лютого 2023 року гідно виконував свій військовий обов’язок, мужньо боронив від вторгнення ворога рідну землю, захищаючи незалежність нашої держави. Відважний воїн нещодавно перебував у відпустці вдома, а вже за декілька днів після повернення, рідні отримали страшну звістку.
«Висловлюю щирі співчуття мамі Лідії Іванівні, батьку Петру Павловичу, усій родині. Схиляю голову в скорботі перед світлою пам'яттю захисника, який віддав своє молоде життя за свободу за мир і спокій України», - зазначив селищний голова.
Про дату та час зустрічі автомобіля з тілом Героя на Маневиччині він повідомить згодом.
«Вічна та світла пам’ять Воїну!» - йдеться у повідомленні Олександра Гаврилюка.
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Про це у фейсбуці повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
Максим з лютого 2023 року гідно виконував свій військовий обов’язок, мужньо боронив від вторгнення ворога рідну землю, захищаючи незалежність нашої держави. Відважний воїн нещодавно перебував у відпустці вдома, а вже за декілька днів після повернення, рідні отримали страшну звістку.
«Висловлюю щирі співчуття мамі Лідії Іванівні, батьку Петру Павловичу, усій родині. Схиляю голову в скорботі перед світлою пам'яттю захисника, який віддав своє молоде життя за свободу за мир і спокій України», - зазначив селищний голова.
Про дату та час зустрічі автомобіля з тілом Героя на Маневиччині він повідомить згодом.
«Вічна та світла пам’ять Воїну!» - йдеться у повідомленні Олександра Гаврилюка.
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