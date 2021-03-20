Волинь купує за кордоном втричі більше товару, ніж продає

Волинь купує за кордоном втричі більше товару, ніж продає
Крім внутрішньодержавного ринку Волинська область здійснює зовнішню економісчну діяльність із закордонними партнерами.

Управління статистики у Волинській області повідомило, як відбувалася зовнішня торгівля у січні 2023 року.

В перший місяць року експорт товарів з Волині становив 76,7 млн.дол. США, або 107,4% порівняно із січнем 2022р., імпорт – 241,9 млн.дол., або 150,7%.

Різниця з аналогічним періодом 2022 року склала 165,2 млн.дол. (у січні 2022р. також негативне – 89,1 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,32 (у січні 2022р. – 0,44).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 79 країн світу.


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Теги: експорт, імпорт, Волинь, Україна, ЗЕД
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