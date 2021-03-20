Волинь купує за кордоном втричі більше товару, ніж продає
Сьогодні, 05:28
Крім внутрішньодержавного ринку Волинська область здійснює зовнішню економісчну діяльність із закордонними партнерами.
Управління статистики у Волинській області повідомило, як відбувалася зовнішня торгівля у січні 2023 року.
В перший місяць року експорт товарів з Волині становив 76,7 млн.дол. США, або 107,4% порівняно із січнем 2022р., імпорт – 241,9 млн.дол., або 150,7%.
Різниця з аналогічним періодом 2022 року склала 165,2 млн.дол. (у січні 2022р. також негативне – 89,1 млн.дол.).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,32 (у січні 2022р. – 0,44).
Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 79 країн світу.
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Управління статистики у Волинській області повідомило, як відбувалася зовнішня торгівля у січні 2023 року.
В перший місяць року експорт товарів з Волині становив 76,7 млн.дол. США, або 107,4% порівняно із січнем 2022р., імпорт – 241,9 млн.дол., або 150,7%.
Різниця з аналогічним періодом 2022 року склала 165,2 млн.дол. (у січні 2022р. також негативне – 89,1 млн.дол.).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,32 (у січні 2022р. – 0,44).
Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 79 країн світу.
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