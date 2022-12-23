Волинянин YAKTAK вирушає у перший тур Україною

Волинянин Ярослав Карпук, який свого часу став срібним призером популярного проєкту «Голос. Діти», а нині відомий під псевдонімом YAKTAK, повідомив про свій перший тур містами України.Про це виконавець написав в інстаграмі.«Ну що, мій перший тур. Міста ще будуть доповнюватися, тому рано чи пізно ми точно приїдемо до всіх», − йдеться в повідомленні.Співак зазначив, що список міст буде поповнюватися.