Волинянин YAKTAK вирушає у перший тур Україною

Волинянин YAKTAK вирушає у перший тур Україною
Волинянин Ярослав Карпук, який свого часу став срібним призером популярного проєкту «Голос. Діти», а нині відомий під псевдонімом YAKTAK, повідомив про свій перший тур містами України.

Про це виконавець написав в інстаграмі.

«Ну що, мій перший тур. Міста ще будуть доповнюватися, тому рано чи пізно ми точно приїдемо до всіх», − йдеться в повідомленні.

Співак зазначив, що список міст буде поповнюватися.
Волинянин YAKTAK вирушає у перший тур Україною

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Теги: Стара Вижівка, Україна, Волинь, Ярослав Карпук
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