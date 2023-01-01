25 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкують День народження журналіст, дослідник історії Волині, начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис (на фото), політик та громадський діяч Володимир Банада.
Також у цей день особисте свято у луцького фотографа та відеографа Дмитра Байди.
Іменинники сьогоднішнього дня – Григорій, Семен, Феофан.
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
25 березня 1992 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про Службу безпеки України». З 2001 року згідно з Указом Президента України в цей день відзначається День СБУ.
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Також у цей день особисте свято у луцького фотографа та відеографа Дмитра Байди.
Іменинники сьогоднішнього дня – Григорій, Семен, Феофан.
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
25 березня 1992 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про Службу безпеки України». З 2001 року згідно з Указом Президента України в цей день відзначається День СБУ.
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