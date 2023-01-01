25 березня на Волині: гортаючи календар

25 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкують День народження журналіст, дослідник історії Волині, начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис (на фото), політик та громадський діяч Володимир Банада.

Також у цей день особисте свято у луцького фотографа та відеографа Дмитра Байди.

Іменинники сьогоднішнього дня – Григорій, Семен, Феофан.

Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.

25 березня 1992 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про Службу безпеки України». З 2001 року згідно з Указом Президента України в цей день відзначається День СБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
25 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 24 березня
24 березень, 23:34
Воїн-капелан з Волині написав дві картини про війну
24 березень, 22:57
Біля Вугледару та Бахмуту загинули воїни з Луцька Богдан Бусько та Денис Костюк
24 березень, 22:09
Австрія запевнила, що арештує Путіна, якщо він приїде
24 березень, 21:34
Схожі новини
24 березня на Волині: гортаючи календар 24 березня на Волині: гортаючи календар
24 березень, 00:00
23 березня на Волині: гортаючи календар 23 березня на Волині: гортаючи календар
23 березень, 00:00
17 березня на Волині: гортаючи календар 17 березня на Волині: гортаючи календар
17 березень, 00:00
16 березня на Волині: гортаючи календар 16 березня на Волині: гортаючи календар
16 березень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
25 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 24 березня
24 березень, 23:34
 0
Воїн-капелан з Волині написав дві картини про війну
24 березень, 22:57
 0
Біля Вугледару та Бахмуту загинули воїни з Луцька Богдан Бусько та Денис Костюк
24 березень, 22:09
 0
Австрія запевнила, що арештує Путіна, якщо він приїде
24 березень, 21:34
 0
Медіа
відео
1/8