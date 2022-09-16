Воїн-капелан з Волині написав дві картини про війну

Військовий-капелан з Волині створює картини на воєнну тематику.Про це повідомляє газета "Волинь-нова".Руслан Кашаюк - нещодавно між чергуваннями й іншими військовими обов'язками створив дві картини.Картини були переправлені до Луцька і виставлені у Копіцентрі на Кривому Валу головою луцької спілки воїнів Олег Кобилинський.«Завітайте, подивіться, отримаєте якісь враження і, водночас, пошануєте воїнів, яким ці полотна присвячені. Це легендарний волинський капелан, настоятель храму у знищеній Волновасі Макарій Дядюсь, який став у стрій і невтомно воює із нечистю. І воїн особливої професії, поранений побратим, лучанин Олександр Пашківський - Борода, який продовжив керувати відділенням спецпризначенців, коли Руслан потрапив у госпіталь, - вони стали дуже близькими друзями на війні. Ми стали друзями», -- ділиться пані Вікторія.