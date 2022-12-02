Біля Вугледару та Бахмуту загинули воїни з Луцька Богдан Бусько та Денис Костюк

Луцька територіальна громада втратила на війні з Росією двох військовослужбовців.Про це повідомив Луцький міський головаЛучанин, 13.08.1984 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 21.08.2022 року та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду номер обслуги гранатометного відділення взводу вогневої підтримки роти морської піхоти батальйону морської піхоти.Матрос Бусько Богдан Богданович загинув 21.02.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вугледар Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.Лучанинч, 28.09.1994 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 4 аеромобільного відділення 3 аеромобільного взводу 10 аеромобільної роти 4 аеромобільного батальйону.Солдат Костюк Денис Валерійович загинув 22.03.2023 під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бахмут Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.