На Закарпатті суд виправдав чоловіка у справі про ухилення від мобілізації з релігійних переконань





Про це повідомляє



3 березня 2022 року, перебуваючи в приміщенні пункту постійного збору військовозобовʼязаних, громадянин відмовився отримувати повістку на призов під час загальної мобілізації.



У судовому засіданні він винним себе не визнав. Пояснив, що відмовився з релігійних переконань і натомість подав заяву, в якій просив проходити альтернативну службу, зокрема зголосився виконувати громадські роботи. Однак йому пояснювали, що під час воєнного стану він начебто не має право на проходження альтернативної служби.



У матеріалах справи є довідка, видана головою керівного комітету Центру Свідків Єгови, релігійної організації «Релігійний Центр Cвідків Єгови в Україні». З документа вбачається, що обвинувачений із 2016 року є присвяченим охрещеним служителем Релігійного обʼєднання Свідків Єгови в Україні та призначений 2021-му священнослужителем (дияконом).



Раніше цей чоловік уже близько двох років проходив альтернативну строкову службу, замість військової.



Працівник центру комплектування у суді говорив, що, на його думку, альтернативна служба діє тільки під час мирного часу і тільки коли це строкова військова служба, а не загальна мобілізація.



На початку березня 2022-го таке питання ще не було до кінця зʼясовано. Але після детальнішого вивчення законодвства Тячівська районна військова адміністрація визначила порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. І зараз на обліку адміністрації перебуває 2500-3000 військовозобов`язаних, віровчення яких не допускає користування зброєю, в тому числі Свідки Єгови, і які мають право на заміну військової служби альтернативною.



Суд, проаналізувавши законодавство і матеріали справи дійшов висновку, що обвинувачений лише реалізував своє право на свободу совісті та віросповідання і на гарантоване йому Конституцією України право на проходження альтернативної (невійськової) служби.



Право вірян на свободу світогляду і віросповідання, передбачене Конституцію та містить право на заміну виконання військового обовʼязку альтернативною невійськовою службою. Наразі в умовах воєнного стану це право указом президента України або іншими нормативно-правовими актами не обмежене.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тячівський районний суд Закарпатської області виправдав чоловіка від звинувачень в ухиленні призову на військову службу під час мобілізації.Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 20 березня.3 березня 2022 року, перебуваючи в приміщенні пункту постійного збору військовозобовʼязаних, громадянин відмовився отримувати повістку на призов під час загальної мобілізації.У судовому засіданні він винним себе не визнав. Пояснив, що відмовився з релігійних переконань і натомість подав заяву, в якій просив проходити альтернативну службу, зокрема зголосився виконувати громадські роботи. Однак йому пояснювали, що під час воєнного стану він начебто не має право на проходження альтернативної служби.У матеріалах справи є довідка, видана головою керівного комітету Центру Свідків Єгови, релігійної організації «Релігійний Центр Cвідків Єгови в Україні». З документа вбачається, що обвинувачений із 2016 року є присвяченим охрещеним служителем Релігійного обʼєднання Свідків Єгови в Україні та призначений 2021-му священнослужителем (дияконом).Раніше цей чоловік уже близько двох років проходив альтернативну строкову службу, замість військової.Працівник центру комплектування у суді говорив, що, на його думку, альтернативна служба діє тільки під час мирного часу і тільки коли це строкова військова служба, а не загальна мобілізація.На початку березня 2022-го таке питання ще не було до кінця зʼясовано. Але після детальнішого вивчення законодвства Тячівська районна військова адміністрація визначила порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. І зараз на обліку адміністрації перебуває 2500-3000 військовозобов`язаних, віровчення яких не допускає користування зброєю, в тому числі Свідки Єгови, і які мають право на заміну військової служби альтернативною.Суд, проаналізувавши законодавство і матеріали справи дійшов висновку, що обвинувачений лише реалізував своє право на свободу совісті та віросповідання і на гарантоване йому Конституцією України право на проходження альтернативної (невійськової) служби.Право вірян на свободу світогляду і віросповідання, передбачене Конституцію та містить право на заміну виконання військового обовʼязку альтернативною невійськовою службою. Наразі в умовах воєнного стану це право указом президента України або іншими нормативно-правовими актами не обмежене.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію