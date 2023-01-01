Погода на завтра, 25 березня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15° тепла.



За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Сильний дощ, який розпочнеться вранці, протягом дня повинен поступово послабшати.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +9° до +13°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 25 березня, на Волині очікується мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15° тепла.За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Сильний дощ, який розпочнеться вранці, протягом дня повинен поступово послабшати.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +9° до +13°.

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