Погода на завтра, 25 березня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 25 березня, у Луцьку та Волинській області
У суботу, 25 березня, на Волині очікується мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15° тепла.

За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Сильний дощ, який розпочнеться вранці, протягом дня повинен поступово послабшати.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +9° до +13°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Закарпатті суд виправдав чоловіка у справі про ухилення від мобілізації з релігійних переконань
Сьогодні, 20:22
Погода на завтра, 25 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
ЗСУ відбили майже 40 атак росіян: яка ситуація на фронті 24 березня
Сьогодні, 19:22
Важкоатлет з Ковельщини представлятиме Україну на чемпіонаті світу. ФОТО
Сьогодні, 19:04
У Волинській митниці прокоментували затримання інспектора-хабарника
Сьогодні, 18:45
Схожі новини
Погода на завтра, 24 березня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 24 березня, у Луцьку та Волинській області
23 березень, 20:00
Погода на завтра, 23 березня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 23 березня, у Луцьку та Волинській області
22 березень, 20:00
Погода на завтра, 22 березня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 22 березня, у Луцьку та Волинській області
21 березень, 20:00
Погода на завтра, 21 березня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 21 березня, у Луцьку та Волинській області
20 березень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Закарпатті суд виправдав чоловіка у справі про ухилення від мобілізації з релігійних переконань
Сьогодні, 20:22
 0
Погода на завтра, 25 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
ЗСУ відбили майже 40 атак росіян: яка ситуація на фронті 24 березня
Сьогодні, 19:22
 0
Важкоатлет з Ковельщини представлятиме Україну на чемпіонаті світу. ФОТО
Сьогодні, 19:04
 0
У Волинській митниці прокоментували затримання інспектора-хабарника
Сьогодні, 18:45
 0
Медіа
відео
1/8