Погода на завтра, 25 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У суботу, 25 березня, на Волині очікується мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15° тепла.
За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Сильний дощ, який розпочнеться вранці, протягом дня повинен поступово послабшати.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +9° до +13°.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15° тепла.
За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Сильний дощ, який розпочнеться вранці, протягом дня повинен поступово послабшати.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +9° до +13°.
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