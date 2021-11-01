Важкоатлет з Ковельщини представлятиме Україну на чемпіонаті світу. ФОТО

Богдан Нікітін представлятиме Україну на чемпіонаті світу з важкої атлетики.



Про це



Богдану – 15 років. В зал важкої атлетики батько привів в 10 років. Богдан приймає участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях з 12 років.



Серед його спортивних досягнень у 15 років:



- Кандидат у майстри спорту;

- Двічі Чемпіон України у різних вікових категоріях (останній раз у 2022р. серед 17-річних);

- На чемпіонаті Європи зайняв 7-ме місце (2022 р).



Батько хлопця, військовий



Його тренер – Дмитро Чеховський зараз служить в ЗСУ.



«Щиро дякуємо спонсорам Богдана пані Олені та юному IT- генію Максиму, які повністю взяли на себе фінансування цієї поїздки на Чемпіонат Світу – 2 135 €. На жаль, держава не фінансує сьогодні юних спортсменів… Богдан разом з Юнацькою Збірною України уже вирушили в дорогу. Чемпіонат пройде в Албанії. Вболіваємо за наших хлопців і дівчат!», – подякували у дописі волонтерського центру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спортсмен ДЮСШ Люблинецьпредставлятиме Україну на чемпіонаті світу з важкої атлетики.Про це повідомили у Міжнародному волонтерському логістичному центрі «Марлог».Богдану – 15 років. В зал важкої атлетики батько привів в 10 років. Богдан приймає участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях з 12 років.Серед його спортивних досягнень у 15 років:- Кандидат у майстри спорту;- Двічі Чемпіон України у різних вікових категоріях (останній раз у 2022р. серед 17-річних);- На чемпіонаті Європи зайняв 7-ме місце (2022 р).Батько хлопця, військовий Сергій Нікітін, загинув на війні на Сході України в травні 2022 року при виконанні, був водієм-санітаром швидкої допомоги на передовій.Його тренер –зараз служить в ЗСУ.«Щиро дякуємо спонсорампаніта юному IT- генію, які повністю взяли на себе фінансування цієї поїздки на Чемпіонат Світу – 2 135 €. На жаль, держава не фінансує сьогодні юних спортсменів… Богдан разом з Юнацькою Збірною України уже вирушили в дорогу. Чемпіонат пройде в Албанії. Вболіваємо за наших хлопців і дівчат!», – подякували у дописі волонтерського центру.

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