Важкоатлет з Ковельщини представлятиме Україну на чемпіонаті світу. ФОТО
Сьогодні, 19:04
Спортсмен ДЮСШ Люблинець Богдан Нікітін представлятиме Україну на чемпіонаті світу з важкої атлетики.
Про це повідомили у Міжнародному волонтерському логістичному центрі «Марлог».
Богдану – 15 років. В зал важкої атлетики батько привів в 10 років. Богдан приймає участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях з 12 років.
Серед його спортивних досягнень у 15 років:
- Кандидат у майстри спорту;
- Двічі Чемпіон України у різних вікових категоріях (останній раз у 2022р. серед 17-річних);
- На чемпіонаті Європи зайняв 7-ме місце (2022 р).
Батько хлопця, військовий Сергій Нікітін, загинув на війні на Сході України в травні 2022 року при виконанні, був водієм-санітаром швидкої допомоги на передовій.
Його тренер – Дмитро Чеховський зараз служить в ЗСУ.
«Щиро дякуємо спонсорам Богдана пані Олені та юному IT- генію Максиму, які повністю взяли на себе фінансування цієї поїздки на Чемпіонат Світу – 2 135 €. На жаль, держава не фінансує сьогодні юних спортсменів… Богдан разом з Юнацькою Збірною України уже вирушили в дорогу. Чемпіонат пройде в Албанії. Вболіваємо за наших хлопців і дівчат!», – подякували у дописі волонтерського центру.
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Про це повідомили у Міжнародному волонтерському логістичному центрі «Марлог».
Богдану – 15 років. В зал важкої атлетики батько привів в 10 років. Богдан приймає участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях з 12 років.
Серед його спортивних досягнень у 15 років:
- Кандидат у майстри спорту;
- Двічі Чемпіон України у різних вікових категоріях (останній раз у 2022р. серед 17-річних);
- На чемпіонаті Європи зайняв 7-ме місце (2022 р).
Батько хлопця, військовий Сергій Нікітін, загинув на війні на Сході України в травні 2022 року при виконанні, був водієм-санітаром швидкої допомоги на передовій.
Його тренер – Дмитро Чеховський зараз служить в ЗСУ.
«Щиро дякуємо спонсорам Богдана пані Олені та юному IT- генію Максиму, які повністю взяли на себе фінансування цієї поїздки на Чемпіонат Світу – 2 135 €. На жаль, держава не фінансує сьогодні юних спортсменів… Богдан разом з Юнацькою Збірною України уже вирушили в дорогу. Чемпіонат пройде в Албанії. Вболіваємо за наших хлопців і дівчат!», – подякували у дописі волонтерського центру.
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