На Волині за два місяці на туберкульоз захворіли 169 людей. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповіла Оксана Комар.



З її слів, захворюваність на туберкульоз зросла серед дітей: цьогоріч за два місяці занедужали 32 дитини, торік за цей період туберкульоз у дітей не виявляли. "Переважна більшість цих дітей – це діти із сімейного контакту, сім’ями, ромське населення і це діти з груп ризику", – зазначила керівниця медзакладу.



Орієнтовно 40-50 пацієнтів у важких станах лікуються нині стаціонарно у медзакладі, – сказала виконувачка обов'язків гендиректора Волинського фтизіопульмонологічного медцентру.



Говорить: це люди, які потребують додаткових втручань і супроводу, окрім прийому протитуберкульозних препаратів. Зі слів Оксани Комар, більшість пацієнтів лікується амбулаторно, всіма необхідними медикаментами повністю забезпечені.



"У нас минулого року 54 % почали лікуватися амбулаторно. Першу дозу вони приймають у нас під спостереженням, а далі приймають усе це вдома. Всі діти оці, з вогнища, одразу з першого дня також лікувалися амбулаторно, вдома, тільки ті, які були тяжкі, починали лікуватися в стаціонарі", – сказала лікарка.



Профілактика та лікування туберкульозу



Заразитися туберкульозом може кожен, хто дихає, а отже – всі, – зазначила лікарка-методистка обласного центру контролю і профілактики хвороб Людмила Симонюк. Саме тому, з її слів, усім бажано пройти скринінгове анкетування щодо чинників ризику та симптомів, які можуть свідчити про туберкульоз.



Зі слів фтизіатрині, свідчити про туберкульоз можуть такі симптоми як: нездужання, підвищена температура тіла, втрата апетиту та ваги, кашель, що триває більш як два тижні.



Нині третій місяць лікується від хвороби 47-річний Віктор Матвійчук із Володимирського району. Каже: звернувся до лікарів зі скаргами на поганий апетит, слабкість, втрату ваги. Попереду чоловік має ще 150 днів прийому препаратів.



"Встав і було запаморочення, блювання. Потім я поїхав і поздавав аналізи всі і побачили, що туберкульоз, якісь "палички" знайшли. Все, що казали лікарі, все, що вони призначали, я це все приймав добре і вчасно, і зараз почуваюся дуже добре, дякуючи їм", – каже волинянин.



Чоловік говорить: припускає, що заразився від односельця. "Він дуже кашляв, сидів, було йому дуже холодно. Не мав апетиту, не мав сили ходити. Тільки він не слухався нікого і не пішов лікуватись. Сидів удома, в грудні помер", – сказав Віктор Матвійчук.







Зі слів Оксани Комар, у 2022 році на туберкульоз захворіли 616 волинян, у 2021-му – 628 людей. Відповідно до Національного календаря вакцинація проти туберкульозу відбувається один раз – на 3-4 день життя дитини.



Як додала фтизіатриня, лікарка-методистка обласного центру контролю та профілактики хвороб Людмила Симонюк, торік на Волині провакцинували понад 92 % дітей, у 2021 році – 80% дітей. Додає: дітям, які не були вакциновані у пологовому будинку, термін вакцинації визначає сімейний лікар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області за два місяці 2023 року на туберкульоз захворіли 169 людей. За аналогічний період минулого року фіксували 89 недужих.Про це розповіла Суспільному керівниця обласного фтизіопульмонологічного медцентруЗ її слів, захворюваність на туберкульоз зросла серед дітей: цьогоріч за два місяці занедужали 32 дитини, торік за цей період туберкульоз у дітей не виявляли. "Переважна більшість цих дітей – це діти із сімейного контакту, сім’ями, ромське населення і це діти з груп ризику", – зазначила керівниця медзакладу.Орієнтовно 40-50 пацієнтів у важких станах лікуються нині стаціонарно у медзакладі, – сказала виконувачка обов'язків гендиректора Волинського фтизіопульмонологічного медцентру.Говорить: це люди, які потребують додаткових втручань і супроводу, окрім прийому протитуберкульозних препаратів. Зі слів Оксани Комар, більшість пацієнтів лікується амбулаторно, всіма необхідними медикаментами повністю забезпечені."У нас минулого року 54 % почали лікуватися амбулаторно. Першу дозу вони приймають у нас під спостереженням, а далі приймають усе це вдома. Всі діти оці, з вогнища, одразу з першого дня також лікувалися амбулаторно, вдома, тільки ті, які були тяжкі, починали лікуватися в стаціонарі", – сказала лікарка.Заразитися туберкульозом може кожен, хто дихає, а отже – всі, – зазначила лікарка-методистка обласного центру контролю і профілактики хворобСаме тому, з її слів, усім бажано пройти скринінгове анкетування щодо чинників ризику та симптомів, які можуть свідчити про туберкульоз.Зі слів фтизіатрині, свідчити про туберкульоз можуть такі симптоми як: нездужання, підвищена температура тіла, втрата апетиту та ваги, кашель, що триває більш як два тижні.Нині третій місяць лікується від хвороби 47-річнийіз Володимирського району. Каже: звернувся до лікарів зі скаргами на поганий апетит, слабкість, втрату ваги. Попереду чоловік має ще 150 днів прийому препаратів."Встав і було запаморочення, блювання. Потім я поїхав і поздавав аналізи всі і побачили, що туберкульоз, якісь "палички" знайшли. Все, що казали лікарі, все, що вони призначали, я це все приймав добре і вчасно, і зараз почуваюся дуже добре, дякуючи їм", – каже волинянин.Чоловік говорить: припускає, що заразився від односельця. "Він дуже кашляв, сидів, було йому дуже холодно. Не мав апетиту, не мав сили ходити. Тільки він не слухався нікого і не пішов лікуватись. Сидів удома, в грудні помер", – сказавЗі слів Оксани Комар, у 2022 році на туберкульоз захворіли 616 волинян, у 2021-му – 628 людей. Відповідно до Національного календаря вакцинація проти туберкульозу відбувається один раз – на 3-4 день життя дитини.Як додала фтизіатриня, лікарка-методистка обласного центру контролю та профілактики хвороб Людмила Симонюк, торік на Волині провакцинували понад 92 % дітей, у 2021 році – 80% дітей. Додає: дітям, які не були вакциновані у пологовому будинку, термін вакцинації визначає сімейний лікар.

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