На Волині за два місяці на туберкульоз захворіли 169 людей. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:16
У Волинській області за два місяці 2023 року на туберкульоз захворіли 169 людей. За аналогічний період минулого року фіксували 89 недужих.
Про це розповіла Суспільному керівниця обласного фтизіопульмонологічного медцентру Оксана Комар.
З її слів, захворюваність на туберкульоз зросла серед дітей: цьогоріч за два місяці занедужали 32 дитини, торік за цей період туберкульоз у дітей не виявляли. "Переважна більшість цих дітей – це діти із сімейного контакту, сім’ями, ромське населення і це діти з груп ризику", – зазначила керівниця медзакладу.
Орієнтовно 40-50 пацієнтів у важких станах лікуються нині стаціонарно у медзакладі, – сказала виконувачка обов'язків гендиректора Волинського фтизіопульмонологічного медцентру.
Говорить: це люди, які потребують додаткових втручань і супроводу, окрім прийому протитуберкульозних препаратів. Зі слів Оксани Комар, більшість пацієнтів лікується амбулаторно, всіма необхідними медикаментами повністю забезпечені.
"У нас минулого року 54 % почали лікуватися амбулаторно. Першу дозу вони приймають у нас під спостереженням, а далі приймають усе це вдома. Всі діти оці, з вогнища, одразу з першого дня також лікувалися амбулаторно, вдома, тільки ті, які були тяжкі, починали лікуватися в стаціонарі", – сказала лікарка.
Профілактика та лікування туберкульозу
Заразитися туберкульозом може кожен, хто дихає, а отже – всі, – зазначила лікарка-методистка обласного центру контролю і профілактики хвороб Людмила Симонюк. Саме тому, з її слів, усім бажано пройти скринінгове анкетування щодо чинників ризику та симптомів, які можуть свідчити про туберкульоз.
Зі слів фтизіатрині, свідчити про туберкульоз можуть такі симптоми як: нездужання, підвищена температура тіла, втрата апетиту та ваги, кашель, що триває більш як два тижні.
Нині третій місяць лікується від хвороби 47-річний Віктор Матвійчук із Володимирського району. Каже: звернувся до лікарів зі скаргами на поганий апетит, слабкість, втрату ваги. Попереду чоловік має ще 150 днів прийому препаратів.
"Встав і було запаморочення, блювання. Потім я поїхав і поздавав аналізи всі і побачили, що туберкульоз, якісь "палички" знайшли. Все, що казали лікарі, все, що вони призначали, я це все приймав добре і вчасно, і зараз почуваюся дуже добре, дякуючи їм", – каже волинянин.
Чоловік говорить: припускає, що заразився від односельця. "Він дуже кашляв, сидів, було йому дуже холодно. Не мав апетиту, не мав сили ходити. Тільки він не слухався нікого і не пішов лікуватись. Сидів удома, в грудні помер", – сказав Віктор Матвійчук.
Зі слів Оксани Комар, у 2022 році на туберкульоз захворіли 616 волинян, у 2021-му – 628 людей. Відповідно до Національного календаря вакцинація проти туберкульозу відбувається один раз – на 3-4 день життя дитини.
Як додала фтизіатриня, лікарка-методистка обласного центру контролю та профілактики хвороб Людмила Симонюк, торік на Волині провакцинували понад 92 % дітей, у 2021 році – 80% дітей. Додає: дітям, які не були вакциновані у пологовому будинку, термін вакцинації визначає сімейний лікар.
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Про це розповіла Суспільному керівниця обласного фтизіопульмонологічного медцентру Оксана Комар.
З її слів, захворюваність на туберкульоз зросла серед дітей: цьогоріч за два місяці занедужали 32 дитини, торік за цей період туберкульоз у дітей не виявляли. "Переважна більшість цих дітей – це діти із сімейного контакту, сім’ями, ромське населення і це діти з груп ризику", – зазначила керівниця медзакладу.
Орієнтовно 40-50 пацієнтів у важких станах лікуються нині стаціонарно у медзакладі, – сказала виконувачка обов'язків гендиректора Волинського фтизіопульмонологічного медцентру.
Говорить: це люди, які потребують додаткових втручань і супроводу, окрім прийому протитуберкульозних препаратів. Зі слів Оксани Комар, більшість пацієнтів лікується амбулаторно, всіма необхідними медикаментами повністю забезпечені.
"У нас минулого року 54 % почали лікуватися амбулаторно. Першу дозу вони приймають у нас під спостереженням, а далі приймають усе це вдома. Всі діти оці, з вогнища, одразу з першого дня також лікувалися амбулаторно, вдома, тільки ті, які були тяжкі, починали лікуватися в стаціонарі", – сказала лікарка.
Профілактика та лікування туберкульозу
Заразитися туберкульозом може кожен, хто дихає, а отже – всі, – зазначила лікарка-методистка обласного центру контролю і профілактики хвороб Людмила Симонюк. Саме тому, з її слів, усім бажано пройти скринінгове анкетування щодо чинників ризику та симптомів, які можуть свідчити про туберкульоз.
Зі слів фтизіатрині, свідчити про туберкульоз можуть такі симптоми як: нездужання, підвищена температура тіла, втрата апетиту та ваги, кашель, що триває більш як два тижні.
Нині третій місяць лікується від хвороби 47-річний Віктор Матвійчук із Володимирського району. Каже: звернувся до лікарів зі скаргами на поганий апетит, слабкість, втрату ваги. Попереду чоловік має ще 150 днів прийому препаратів.
"Встав і було запаморочення, блювання. Потім я поїхав і поздавав аналізи всі і побачили, що туберкульоз, якісь "палички" знайшли. Все, що казали лікарі, все, що вони призначали, я це все приймав добре і вчасно, і зараз почуваюся дуже добре, дякуючи їм", – каже волинянин.
Чоловік говорить: припускає, що заразився від односельця. "Він дуже кашляв, сидів, було йому дуже холодно. Не мав апетиту, не мав сили ходити. Тільки він не слухався нікого і не пішов лікуватись. Сидів удома, в грудні помер", – сказав Віктор Матвійчук.
Зі слів Оксани Комар, у 2022 році на туберкульоз захворіли 616 волинян, у 2021-му – 628 людей. Відповідно до Національного календаря вакцинація проти туберкульозу відбувається один раз – на 3-4 день життя дитини.
Як додала фтизіатриня, лікарка-методистка обласного центру контролю та профілактики хвороб Людмила Симонюк, торік на Волині провакцинували понад 92 % дітей, у 2021 році – 80% дітей. Додає: дітям, які не були вакциновані у пологовому будинку, термін вакцинації визначає сімейний лікар.
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