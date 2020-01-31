У Волинській митниці прокоментували затримання інспектора-хабарника
Сьогодні, 18:45
Завдяки співпраці волинських митників та правоохоронців на корупції викрили головного інспектора Волинської митниці.
Про це сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Головному інспектору повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Зараз вирішують, який запобіжний захід обрати підозрюваному.
«Це викриття стало можливим завдяки співпраці Департаменту внутрішньої безпеки Держмитсужби і правоохоронними органами. Ми і надалі готові з ними співплацювати задля викорінення корупції», – розповіли у пресслужбі.
До того ж у митній службі заявили, що перевіряють й інших осіб, які можуть бути причетні до корупційної схеми.
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Про це сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Головному інспектору повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Зараз вирішують, який запобіжний захід обрати підозрюваному.
«Це викриття стало можливим завдяки співпраці Департаменту внутрішньої безпеки Держмитсужби і правоохоронними органами. Ми і надалі готові з ними співплацювати задля викорінення корупції», – розповіли у пресслужбі.
До того ж у митній службі заявили, що перевіряють й інших осіб, які можуть бути причетні до корупційної схеми.
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