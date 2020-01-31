У Волинській митниці прокоментували затримання інспектора-хабарника





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Головному інспектору повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Зараз вирішують, який запобіжний захід обрати підозрюваному.



«Це викриття стало можливим завдяки співпраці Департаменту внутрішньої безпеки Держмитсужби і правоохоронними органами. Ми і надалі готові з ними співплацювати задля викорінення корупції», – розповіли у пресслужбі.



До того ж у митній службі заявили, що перевіряють й інших осіб, які можуть бути причетні до корупційної схеми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завдяки співпраці волинських митників та правоохоронців на корупції викрили головного інспектора Волинської митниці Про це сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Головному інспектору повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Зараз вирішують, який запобіжний захід обрати підозрюваному.«Це викриття стало можливим завдяки співпраці Департаменту внутрішньої безпеки Держмитсужби і правоохоронними органами. Ми і надалі готові з ними співплацювати задля викорінення корупції», – розповіли у пресслужбі.До того ж у митній службі заявили, що перевіряють й інших осіб, які можуть бути причетні до корупційної схеми.

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