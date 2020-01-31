У Волинській митниці прокоментували затримання інспектора-хабарника

У Волинській митниці прокоментували затримання інспектора-хабарника
Завдяки співпраці волинських митників та правоохоронців на корупції викрили головного інспектора Волинської митниці.

Про це сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Головному інспектору повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Зараз вирішують, який запобіжний захід обрати підозрюваному.

«Це викриття стало можливим завдяки співпраці Департаменту внутрішньої безпеки Держмитсужби і правоохоронними органами. Ми і надалі готові з ними співплацювати задля викорінення корупції», – розповіли у пресслужбі.

До того ж у митній службі заявили, що перевіряють й інших осіб, які можуть бути причетні до корупційної схеми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: хабар, митниця, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ відбили майже 40 атак росіян: яка ситуація на фронті 24 березня
Сьогодні, 19:22
Важкоатлет з Ковельщини представлятиме Україну на чемпіонаті світу. ФОТО
Сьогодні, 19:04
У Волинській митниці прокоментували затримання інспектора-хабарника
Сьогодні, 18:45
На Волині за два місяці на туберкульоз захворіли 169 людей. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:16
Волонтерка з Волині пошила 5 тисяч устілок для захисників. ФОТО
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
На Волині судитимуть працівницю митниці, яка брала «на лапу» На Волині судитимуть працівницю митниці, яка брала «на лапу»
31 січень, 2020, 12:06
Двох працівників Волинської митниці звинувачують у хабарництві Двох працівників Волинської митниці звинувачують у хабарництві
29 жовтень, 2015, 15:17
100 тисяч за зміну: на Волині митника затримали на хабарі. ФОТО 100 тисяч за зміну: на Волині митника затримали на хабарі. ФОТО
Сьогодні, 16:13
На Волині водій хотів «порішати» з патрульними На Волині водій хотів «порішати» з патрульними
17 березень, 08:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ відбили майже 40 атак росіян: яка ситуація на фронті 24 березня
Сьогодні, 19:22
 0
Важкоатлет з Ковельщини представлятиме Україну на чемпіонаті світу. ФОТО
Сьогодні, 19:04
 0
У Волинській митниці прокоментували затримання інспектора-хабарника
Сьогодні, 18:45
 0
На Волині за два місяці на туберкульоз захворіли 169 людей. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:16
 0
Волонтерка з Волині пошила 5 тисяч устілок для захисників. ФОТО
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8